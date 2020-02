Nagy István: Szükségünk van a hagyományokra

A Soros-hálózat a gyöngyöspatai iskolaügyben egymás ellen akarja uszítani a magyarokat és a romákat, ezt a célt szolgálja a vasárnap Budapestre tervezett tüntetés is - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A teljes magyarországi Soros-birodalom felsorakozott a vasárnapi tüntetés mögött, amelyet a gyöngyöspatai kártérítés kikényszerítéséért rendeznek – írja az Origo. Gyöngyöspata iskolapere két kérdésben is téma lesz az új nemzeti konzultációban - közölte Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője. Diákokat és kiskorú gyerekeket buzdít sztrájkra a TASZ elnevezésű Soros-közeli civil szervezet egyik aktivistája. Egy pécsi fórumon beszéltek arról, hogyan lehetne tiltakozni az új Nemzeti alaptanterv ellen. Gyurcsányék kifosztják az MSZP-t - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy Varju László, a DK alelnöke, valamint Élő Norbert, a párt hegyvidéki önkormányzati képviselője próbálja átcsábítani a Gyurcsány-pártba a szocialista politikusokat. Jakab Péter mindenkit kirúgott a Jobbik pártalapítványától - tudta meg a Népszava. A portál információi szerint a Jakab embereiből felálló új pártelnökség leváltotta a Jobbik Magyarországért Alapítvány teljes kuratóriumát. Méhcsaládonként 1000 forintnyi támogatást kaphatnak a méhészek, ami éppen a duplája az eddigi támogatásnak - mondta az agrárminiszter az M1-en. Nagy István közölte: eddig 6500 méhész jelentkezett a támogatásra és reményét fejezte ki, hogy az intézkedéssel elősegíthetik a beporzást, ami mind a nemzetgazdaság, mind pedig az ökoszisztéma miatt nagyon fontos. Nem született megállapodás az Európai Unió 2021 utáni hétéves keretköltségvetéséről az uniós állam- és kormányfők rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozóján - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Orbán Viktor: Nem fogadható el, hogy négy nettó befizető ország, Ausztria, Hollandia, Dánia, Svédország - az Európai Tanács elnökének 1,074%-ról szóló ajánlatát elutasítva - továbbra is bruttó nemzeti jövedelmük 1%-át fizetné be az uniós költségvetésbe. Ha ambiciózus Európát akarunk, akkor ahhoz ambiciózus költségvetés kell - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszerelnök Brüsszelben. Gyulafehérváron püspökké szentelték és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét. A szentelésen mintegy 50 püspök vett részt a Szent Mihály székesegyházban. A saját kultúra és identitás megőrzésére, de a másság tiszteletben tartására biztatott beiktatása után Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek. Levélben kívánt bölcsességet és áldott szolgálatot a ma felszentelt Kovács Gergely gyulafehérvári érseknek Orbán Viktor miniszterelnök. A levelet a felszentelési ceremónia végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel. Közleményben utasította vissza Bernie Sanders, a demokraták elnökjelöltségére pályázó amerikai egyesült államokbeli szenátor, hogy Moszkva az ő elnökjelöltségét szorgalmazná. A Twitter péntek este felfüggesztette a demokraták elnökjelöltségére pályázó Michael Bloomberg milliárdos vállalkozó egyik kampányvideóját. A közösségi médium manipuláltnak ítélte a videót. Péntek éjfélig Kína szárazföldi részén 397 új beteget diagnosztizáltak. Az új típusú koronavírus összes fertőzöttjének száma ezzel 76 288-ra emelkedett a szárazföldi Kínában, ahol újabb 109 halálozással a járvány immár 2345 életet követelt. Mintegy 40-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, az első olyan európai országban, amelynek saját állampolgárai haltak meg a tüdőgyulladást okozó vírus következtében. Dél-Koreában 142 új koronavírusos megbetegedést jelentettek, így a COVID-19 vírussal bizonyítottan fertőzöttek száma elérte a 346-ot. A koronavírus-járvány miatt a kínai Hsziamen helyett a mexikói Cancunban kerül sor májusban az olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságra. Az Egészségügyi Világszervezet aggódik az olyan koronavírusos megbetegedések miatt, amelyeknél nem mutatható ki egyértelmű kapcsolat a járvánnyal, bár Kínán kívül viszonylag kicsi az ilyen esetek száma. Megötszöröződött két nap alatt a gyilkosságok száma az északkelet-brazíliai Ceara államban, ahol a katonai rendőrség fizetésemelést követelve sztrájkba lépett. Megöltek egy férfit Csepelen; a rendőrség keresi a gyanúsítottat, a román állampolgárságú Kalányos Csabát. A rendőrök elfogtak egy hackert, aki egy műszaki cikkeket forgalmazó áruház weboldalát törte fel és a megrendelt árukért nem fizetett - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Női kézilabda BL: CSM Bucuresti - FTC-Rail Cargo Hungaria 27:24 Babos Tímeának nem sikerült a főtáblára jutnia a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás női tenisztornán.