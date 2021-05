Nagy István: Nincs megállapodás az új agrárpolitikáról

156 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 538-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 5 idős beteg, így az elhunytak száma 29 733 főre emelkedett. Már 5 millió 146 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 611 ezren a második dózist is megkapták. Minél többen oltatják be magukat a koronavírus ellen, annál kisebb az esélye a negyedik hullám kialakulásának - hangsúlyozta Rusvai Miklós virológus a Kossuth Rádióban. Hajléktalant kiforgatva adtak el Niedermüller Péterék egy ingatlant - írja a Magyar Nemzet. Bajkai István elmondta: miután a kerületben baloldali vezetés lett, az ingatlant rögtön eladták másnak. Karácsony Gergely mozgalmában is Gyurcsány emberei tűnnek fel - írja a Magyar Nemzet. A lap rámutat, hogy a miniszterelnök-jelölt mozgalmának aláírói közül többen már 2010 előtt is a szocialista–szabad demokrata kormányok szekerét tolták. Az, hogy tizenöt évvel a rendőrterror után fel lehet cserélni az áldozatok és elkövetők szerepét, jelzi, hogy nem ért véget a morális válság a baloldalon - jelentette ki Schiffer András a Pesti Tv-n. Az LMP egykori alapítója rámutatott: az őszödi beszédben - azzal, hogy szembe ment a választási ígéreteivel - Gyurcsány a demokrácia alapelvét árulta el. A jövő évi választás azért fontos, mert kérdéses, hogy a fejlődés teljesedhet-e ki, vagy a már többször kudarcot vallott ellenzéki szivárványkoalíció kapja-e meg az újabb lehetőséget - mondta ifj. Lomnici Zoltán Magyarország élőben extra című műsorukban. A Diákhitel Központnál már elérhetők a képzési hitelek, amelyek arra szolgálnak, hogy a tanulással járó esetleges anyagi terhek ne jelentsenek akadályt a szak- vagy felnőttképzésben tanuló, 18-55 év közöttiek számára - mondta Schanda Tamás államtitkár. Új, kétcsoportos bölcsőde épül csaknem 440 millió forintnyi európai uniós támogatásból Kecskemét katonatelepi városrészében - közölte a város polgármestere. Javította idei gazdasági növekedési előrejelzését Magyarországra vonatkozóan az OECD a járvány során nyújtott gazdaságvédelmi támogatások és a magas átoltottság pozitív hatásait nyugtázva. Az OECD 4,6 százalékos gazdasági növekedést jelez az idei évre Magyarországon a tavalyi 5,1 százalékos GDP-csökkenés után. A 2022-es költségvetésben biztosítottak a források a haderőfejlesztés folytatására - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban. Benkő Tibor közöltet: „erős Magyarország nem létezhet erős honvédség nélkül, amely mindenkor kész és képes garantálni hazánk, honfitársaink és szeretteink biztonságát”. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség parancsnoksága székesfehérvári, rendkívüli állománygyűlésén bejelentette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagyot javasolta a Magyar Honvédség parancsnokának. A magyar beruházási ráta ismét 27 százalék felett alakult, ezzel az ország változatlanul az uniós élmezőnyben szerepel - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a KSH legfrissebb, első negyedéves adatairól. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét, akivel a koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi és ausztriai védekezésről és az erősödő illegális migrációról is tárgyalt. Befagytak a tárgyalások Brüsszelben, nem született megállapodás az Európai Unió új Közös Agrárpolitikájáról - mondta Nagy István agrárminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter magas állami kitüntetést adott át kínai kollégájának, Vang Jinek a távol-keleti ország Kujcsou tartományában. Szijjártó kijelentette, hogy a koronavírus-világjárvány során Ji bizonyította barátságát, segítségével már több mint egymillió magyar ember életét tudtuk biztonságba helyezni a Sinopharm oltóanyagának megvásárlásával. Megállapodás született arról, hogy a Magyarországon jelenleg építés alatt álló Nemzeti Oltóanyaggyár alkalmas lesz a koronavírus elleni kínai vakcina előállítására is - jelentette be Szijjártó Péter Kínában. Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség a dán hírszerzés egyik egységének segítségével magas rangú európai tisztségviselők, köztük Angela Merkel német kancellár után is kémkedett az előző évtized első felében - jelentette a DR dán állami műsorszolgáltató. Susanne Raab osztrák integrációs miniszter több fenyegetést kapott a politikai iszlám ellen meghirdetett program nyilvánosságra hozatala után - adta hírül az oe24 televíziós csatorna. Új európai uniós pártcsaládot szeretne Matteo Salvini. Az olaszországi Liga vezetője három európai uniós jobboldali frakció, az Identitás és Demokrácia, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Európai Néppárt erőinek egyesítését sürgette. A világon 170 millió 189 ezer ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió 538 ezer a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, alig több mint ezer, a megelőző napinál csaknem hétszázzal kevesebb új beteget jegyeztek fel. A koronavírus-járvány afrikai gócának számító Dél-afrikai Köztársaság szigorít a járvány miatt bevezetett korlátozásokon a harmadik hullám miatt - jelentette be Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök. Kifogytak a koronavírus elleni vakcinákból Afganisztánban, ahol egyre több fertőzöttet regisztrálnak a harmadik hullám következtében. Találkozik egymással a júniusi NATO-csúcsértekezlet margóján Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök - jelentette be Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter. Az észak-koreai állami média bírálta, hogy az Egyesült Államok a dél-koreai rakétákra vonatkozó korlátozásokat oldott fel, azzal vádolva Washingtont, hogy ellenséges politikát folytat, és „gyalázatos kettős mércét” alkalmaz. A kormányzó jobbközép Demokratikus Tömörülés a szavazatok 27,8 százalékával győzött a Cipruson tartott parlamenti választásokon - ismertette a nicosiai belügyminisztérium a hivatalos végeredményeket. Ismét diákokat raboltak el egy nigériai iskolából. December óta hasonló rajtaütések sorozatát követték már el Észak-Nigériában, és több mint 700 gyereket raboltak el hasonló módon. Legkevesebb 39 embert mészároltak le a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, egy helyi civil csoport a Szövetséges Demokratikus Erők elnevezésű ugandai lázadócsoportot nevezte meg elkövetőként. Elfogták azt a volt katonát a dél-nyugat franciaországi Dordogne megyében, aki többször rálőtt a családon belüli erőszak miatt riasztott rendőrökre. Kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair ír légitársaság egy Dublinból Krakkóba tartó járata Berlinben, német sajtójelentések szerint pokolgépes fenyegetés miatt. Több száz embert kellett kimenekíteni otthonából egy hatalmas árvíz miatt Új-Zélandon. A szigetország közép-keleti Canterbury régiójában egy évszázada nem látott mennyiségű eső esett az elmúlt napokban. 453 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A Nógrád Megyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy 39 éves bátonyterenyei férfi ellen, aki az utcán, dulakodás közben nyakon szúrta volt élettársát. Több mint 21 millió forint értékű vágott dohányt foglalt le egy nyíregyházi ingatlanban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A héten tíz megyében, összesen 9100 hektárnyi területen irtják a szúnyogokat a szakemberek - közölte a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Néhány nap alatt 257 köbméter hulladékot szedett ki a Szamosból a vízügy hulladékmentesítő géplánca, az áradó Szamos a romániai vízgyűjtőről sodorta magával a szennyezést - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.. Fucsovics Márton a hazai közönség előtt szereplő Gilles Simon legyőzésével a második fordulóba jutott a francia nyílt teniszbajnokság férfiversenyében. Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, amelyen Valter Attila a 14. helyen végzett összetettben. Az olimpiai kvótás Krizsán Xénia országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével megnyerte meg a hagyományos götzisi többpróbaversenyt. Hosszú Katinka egy arany- és két bronzérmet szerzett az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának második napján.