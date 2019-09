Nagy István: megerősítik a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t

Norbert Hoferrel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével tárgyalt a Orbán Viktor a Karmelita kolostorban. A miniszterelnök az egyeztetés után azt mondta, hogy a két ország számos kérdésben hasonlóan gondolkozik, és a mostani tárgyalással azt akarták megerősíteni, hogy több fontos pontban is egyetértenek. Magyarország kitűzött célja az 5G mobiltechnológiai fejlesztések minél korábbi bevezetése, és ezáltal a szinte korlátlan sávszélesség elérése - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. Magyarország internetlefedettségben a világ élvonalában jár - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A mindenkori magyar kormány és az állam számára kulcsfontosságú intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelyen a közszolgálatba jelentkezők jelentős részét, köztük a katonákat és rendőröket képzik - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet érintő várható változtatásokról szólva azt mondta, szeretnék, ha a közigazgatási elit is innen kerülne ki, a következő évtől diplomáciai akadémia is elkezdi működését az egyetemen. Magyarország ereje a munkát vállalók teljesítményétől függ, a kormány ezért munkalehetőséget akar biztosítani mindenkinek, aki dolgozni szeretne - jelentette ki Tuzson Bence államtitkár. Tíz magyar családból kilenc érvényesíteni tudja a családi adókedvezmény valamely formáját - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence szerint sikeres a júliusban meghirdetett Családvédelmi Akcióterv is: két hónap alatt 36 ezren igényelték a négy támogatási forma valamelyikét. Feljelentést tett a józsefvárosi választási iroda választás rendje elleni bűncselekmény és személyes adattal visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a Magyar Nemzet cikke alapján. A Magyar Nemzetben megjelent Csalásra építheti kampányát Budapesten az ellenzék című cikk szerint feltételezhető, hogy „csalással, törvénytelen eszközök igénybevételével” készül az önkormányzati választásokra a fővárosi ellenzék. A józsefvárosi eset többféle bűncselekményt is felvet - mondta az Alapjogokért Központ igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szánthó Miklós közölte: a választási eljárási törvény megsértése és az adatvédelmi szabályok megsértése is szóba jöhet. Adósságba sodorja Zuglót Karácsony Gergely, még a kerületi egyházak támogatására szánt pénzt sem képes kifizetni - tudta meg a Magyar Hírlap. Tudástárat hoz létre az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gyorsan növekvő és innovatív vállalkozások segítésére a Magyar multi program keretében - közölte György László államtitkár. Szeptember 15-ig kell megfizetniük az agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak a kárenyhítési hozzájárulást, és legkésőbb szeptember 30-ig van lehetőségük a termelőknek az idei aszálykár bejelentésére - hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Október végén kerülhet a kormány elé Magyarország 5G stratégiája - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Három kutatási területéhez 1,7 milliárd forintos támogatást kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programja keretében. Bővítik a közterületi kamerarendszert Kaposváron: a somogyi megyeszékhely valamennyi területét érintő beruházásnak köszönhetően a kamerák száma a jelenlegi 191-ről ez év végére 303-ra nő. Új kirendeltséget nyitott Budapesten a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Trócsányi Lászlónak a bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős tárcát szánja az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen. Magyarország céljai egyértelműek, és azok megegyeznek az új uniós bizottságéval a Nyugat-Balkán uniós integrációját illetően - jelentette ki az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen Brüsszelben. A magyar kormány új korszakot vár az unió bevándorláspolitikájában - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ Von der Leyen bejelentése kapcsán, miszerint Trócsányi Lászlónak szánja a bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztosi posztot. Trócsányi László volt igazságügyi miniszter kiválóan alkalmas jelölt az európai bizottsági tagságra - jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Közép-Európa és Németország együttműködése alapvetően határozza meg az EU jövőjét - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Berlinben. A németek soha nem felejtik el a magyarok 1989-ben tanúsított bátorságát, amellyel hozzájárultak Németország egységének helyreállításához - hangsúlyozta Wolfgang Schäuble, a német szövetségi parlament elnöke Berlinben. Magyarország függetlensége és Németország egysége összekapcsolódik, a demokratikus és erős Európa jövőjének különleges alkotóelemét képezi, ez a 30 éve történt magyarországi határnyitás máig szóló üzenete - mondta Kövér László házelnök Berlinben. Másodszorra sem sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban az előrehozott parlamenti választásokról beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mivel a szavazáson nem gyűlt össze az indítvány jóváhagyásához előírt kétharmados többség. Az orosz légierő légi csapásokat hajtott végre a Szíria északnyugati részén aktív dzsihadisták állásai ellen, tíz nappal a térségben kihirdetett tűzszünet után – jelentette az OSDH nevű szervezet. Észak-Korea két újabb rakétát lőtt ki az ország nyugati részéből keleti irányba - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség. Greenpeace-aktivistákat vettek őrizetbe Gdanskban egy szénszállító hajó kikötésének akadályozásáért. Egy ember meghalt és többen súlyosan megsérültek, amikor tűz ütött ki a düsseldorfi Marien kórházban, Németországban. A Csendes-óceánba kell öntenie a fukisimai atomerőművet üzemeltető cégnek a nyolc évvel ezelőtt természeti katasztrófa áldozatává vált erőműben felgyülemlett sugárszennyezett vizet - közölte Harada Josiaki japán környezetvédelmi miniszter. Meghalt egy férfi Budapesten, amikor kigyulladt egy lakás a II. kerületi Széplak utcában. Jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját, aki a felügyeletére bízott kiskorúakkal szexuális kapcsolatot létesített. Jogerősen hat év kilenc hónap börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy szerb férfit, aki több mint száz kilogramm hasist próbált Magyarországon keresztül Ausztriába csempészni 2017-ben. Labdarúgó Eb-selejtező: Magyarország-Szlovákia 1:2 A 81 kilós Kovács Pál egyhangú pontozással vereséget szenvedett a 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen a jekatyerinburgi ökölvívó-világbajnokságon.