Nagy István: két és félszeresére nőtt a termelői piacok száma

Akár kétmilliárd forint hasznot is húzhattak a börtönbizniszből a fogvatartottakat képviselő ügyvédek - írja a Magyar Nemzet.A lap információi szerint ez az összeg kétszerese lehet annak, amit a sértetteknek kellett továbbutalni. Árulják el a balliberális körökhöz és a Soros-hálózathoz köthető ügyvédek, hogy mennyit kerestek a börtönbizniszen - mondta a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula közölte, eddig 12 ezer pert indítottak a börtönben ülő bűnözők és ügyvédjeik, és mintegy 10 milliárd forintot pereltek ki a magyar államtól. Lackner Csaba hétfőn, a kispesti önkormányzat testületi ülésén hozza nyilvánosságra korrupciós botrányával kapcsolatos véleményét – erősítette meg híradónknak a képviselő. A Hír Tv és a Magyar Nemzet birtokába került videón, illetve hangfelvételeken Lackner Caba korrupcióról, önkormányzati pénzek elosztásáról, és számos Kispestet érintő bűncselekményről beszélt. Ki kell vizsgálni a gyanús kispesti közétkeztetési pályázatot – közölte Ferenczi István, az LMP kispesti önkormányzati képviselője. Új árvízvédelmi vonalat terveztethet a főváros a 3. kerületi Királyok útja - Nánási útra elvetve ezzel a római-parti mobil gát felépítését - értesült a Magyar Nemzet. A cikk szerint amennyiben a Fővárosi Közgyűlés jövő héten támogatja az előterjesztést, akkor 1,9 tized milliárd forintba és két-három évbe telhet a tervdokumentáció elkészítése. Gyűlöletkampánnyal próbálja lejáratni az ellenzéki összefogás a Fidesz jelöltjét Dézsi Csaba Andrást - erről maga a kormánypártok győri jelöltje beszélt a Hír Tv Informátor című műsorában. A baloldali pártok napi rendszerességgel jelentkeznek újabbnál újabb hazugságokkal, amelyet a Dézsi minden alkalommal megcáfol. Törvénysértő körülmények között váltotta le az ellenzék Szekszárd két önkormányzati cégvezetőjét - állítja a város fideszes polgármestere. A vagyonkezelő új vezetője az Éljen Szekszárd Egyesület frakcióvezetőjének barátja lett. Menesztette az Egri Tv és újság vezetőjét Mirkóczki Ádám. A város új Jobbikos polgármestere megválasztása után azt mondta, hogy nem akar politikai mészárszéket. A Fidesz szerint folytatódni fognak az elbocsátások. A kormány támogatásainak köszönhetően a helyi termelői piacok száma 2012 és 2019 között a két és félszeresére, 117-ről 298-ra emelkedett - mondta Nagy István agrárminiszter. Sokkal nagyobb szigorral kell védeni a határokat és elbírálni a politikai menekült státuszt - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában. Bakondi György szerint erre világít rá az afrikai származású, nemi erőszakkal gyanúsított férfi ügye is. Nem kizárt, hogy további, hamis papírokkal rendelkező, oltalmazotti státusszal rendelkező migránsok lehetnek az országban. Magyarország célja továbbra is az, hogy megvédje a magyar határt és ezzel Európa schengeni határát az illegális migrációtól – közölte a Belügyminisztérium. Már kifejlesztettek egy gyorstesztet, amellyel vérből ki lehet mutatni az új koronavírus okozta megbetegedést - közölte az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója a Magyar Hírlappal. Az Európai Néppárt egyre inkább balra tolódik, egyre kevésbé vállalja a keresztény konzervatív értékeket - mondta a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Hidvéghi Balázs hangúlyozta: emiatt belső feszültség alakult ki a pártcsaládban. Egyelőre nem zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból, mert nincs meg a magyar kormánypárt tagságának megszüntetéséhez szükséges többség a jobbközép erőket összefogó pártcsaládban - jelentette a Der Spiegel. A menekültügy körüli kérdések megoldása ugyanolyan fontos az Európai Unióban, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter. Európa kudarcot vallott a migráció kérdésében - jelentette ki a görög miniszterelnök a davosi világgazdasági fórumon. A kormányfő szerint az uniós tagországoknak osztozniuk kell a menekült-válság terhein. Franciaországban is megjelent a tüdőgyulladást okozó új koronavírus, ez az első megerősített eset Európában - jelentette be Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter. 41-re nőtt az új koronavírus áldozatainak száma Kínában - jelentették be a kínai egészségügyi hatóságok, közölve azt is, hogy a fertőzöttek száma 1287-re emelkedett. Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki Hongkonban Carrie Lam, a különleges közigazgatású kínai terület kormányzója a koronavírus terjedése miatt. Jelenleg senkinek nem ajánlott a kínai Hubei tartományba utazni, mert a hatóságok a koronavírus miatt teljesen lezárták, így nem lehet elhagyni sem - közölte a KKM tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Rendkívül alacsony az esélye, hogy hazánkban is megjelenik a koronavírus - jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kis Zoltán virológus kifejtette: hazánk rendelkezik a koronavírus kimutatásához szükséges ellenanyaggal, de különleges intézkedéseket nem tartanak szükségesnek. A Mexikóba érkezett közép-amerikai migránskaraván nem spontán módon szerveződött - jelentette ki Andrés Manuel López Obrador. A mexikói elnök szerint politikai célokat követő hondurasi aktivisták húzódhatnak meg a háttérben. Robbantásos merénylet előkészítése miatt öt év négy hónap szabadságvesztésre ítéltek Berlinben egy orosz állampolgárságú szélsőséges iszlamistát. Aláírta a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást Boris Johnson brit miniszterelnök. Börtönben van az az ember, aki felelős az iráni légvédelem által lelőtt ukrán utasszállító január 8-ai katasztrófájáért - közölte Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. A januárban két iraki katonai támaszpont ellen végrehajtott iráni rakétatámadás 34 amerikai katona súlyos agysérülését okozta - jelentette be a Pentagon. A kormányzat családbarát és életbarát amerikai nemzetért dolgozik - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Menet az életért nevű, családbarát és abortuszellenes rendezvényen. Donald Trump amerikai elnök a demokrata párti törvényhozók álláspontja szerint „közvetlen veszélyt" jelent a demokráciára - jelentette ki Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti elnöke. Bulgária nemkívánatos személynek nyilvánított két kémkedéssel vádolt orosz diplomatát. A lövöldözés volt a baden-würtenbergi Rot am See-ben, hat ember meghalt és kettő megsebesült a németországi kisvárosban - valószínűleg „családi dráma” történt, a tettest elfogták. Legkevesebb 22-en vesztették életüket és 553-an sérültek meg, amikor a Richter-skála szerinti 6,8-as fokozatú földrengés rázta meg Délkelet-Törökországot. Európa katolikus püspökei az auschwitzi haláltábor felszabadításának 75. évfordulója alkalmából közleményt adtak ki Varsóban, amelyben elítélik az antiszemitizmust és az igazság manipulálását politikai célból. A gyanú szerint megölte apját egy 15 éves fiú Orgoványban szombat hajnalban - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Ismét kifogásolt a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt több nagyvárosban. A magyar férfi válogatott 10:8-ra legyőzte a montenegrói együttest a vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében, ezzel a magyar csapat olimpiai kvótát szerzett. Női párosban Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában szombaton, ezzel a 16 közé jutott. Hosszú Katinka és Szilágyi Liliána is szerzett egy-egy aranyérmet az európai szövetség által életre hívott úszó Európa Kupa-sorozat luxemburgi nyitóállomásának első napján.