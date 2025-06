Nagy István: hamarosan újraindulhatnak a kínai-magyar agrárkapcsolatok

Megosztás itt:

A magyar tárcavezető a kínai fővárosban elmondta, hogy a kereskedelmi kapcsolatok helyreállítása és újraindítása érdekében találkozott kínai kollégájával, akivel áttekintették az agráriumban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban rejlő lehetőségeket. Kedden tárgyaltak a kínai vámügyi miniszterrel is, aki felelős a regionalizáció elvének érvényesítéséért, annak meghatározásáért, hogy milyen feltételekkel érkezhet egy termék a Kínai Népköztársaságba - mondta Nagy István az MTI-nek.

"A kereskedelmi útvonalak újranyitása Európán belül egyszerű folyamat, viszont a harmadik országoknál ez egy hosszadalmasabb, nehezebb folyamat, hiszen őket nem kényszeríti semmilyen más megállapodás, csak az, amit ők kötnek az adott országgal. Magyarország számára Kína egy nagyon fontos stratégiai partner" - hangsúlyozta.

A miniszter tájékoztatása szerint a keddi megbeszéléseken egyeztettek a kínai féllel arról, hogyan tudnák felgyorsítani, újraindítani azokat a folyamatokat, amelyek szabad utat adnak a magyar termékeknek, ezek között is végtelenül fontos lenne a sertéshús és a sertéshús-készítmények Kínába exportálása - emelte ki.

"Mentesek vagyunk az afrikai sertéspestistől, de a regionalizációt alkalmazni kell. Arra kértem a kínai feleket, hogy gyorsítsuk fel a folyamatot, hogy ne kelljen megvárni az egész Európai Unió mentességét és az akkreditáció végét, hanem Magyarországot vegyék előre ezen vizsgálatok során, kapjunk különleges státuszt " - fogalmazott. A tárgyalásokon ezen kívül szóba került több magyar mezőgazdasági termékkör, köztük a baromfi, a vízi szárnyasok, a libatermékek, a szarvasmarhák, valamint a juhágazat nyersgyapjú exportja is - tette hozzá.

A tárcavezető kiemelte, hogy a késztermékek mellett az élő állatokra is szükséges kitérni, mert a magyar baromfi, köztük a Bábolna TETRA tojó hibridjeire, valamint a magyar szarvasmarhák örökítőanyagainak genetikai potenciáljára is nagy szükség van Kínában.

Emellett a kiváló minőségű magyar mézre is igény van Kínában, ahol kedden arra kaptak ígéretet, hogy felgyorsulnak az egyeztetési folyamatok és a lehető legrövidebb időn belül két magyar cég méztermékei is megindulhatnak Kína felé. "A magyar állategészségügy színvonala, a magyar hatóságok szakmai munkája, hitelessége Kínáig ér, és itt is látják és érzik azt, hogy milyen magas szintű szakmai folyamatok zajlanak Magyarországon" - mondta Nagy István.

Forrás: MTI

Fotó: MTI