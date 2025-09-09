Keresés

Gazdaság

Nagy István: Brüsszel költségvetési terve Ukrajnába irányítaná a gazdák pénzét, és bedöntené az agráriumot

2025. szeptember 09., kedd 16:56 | MTI

Katasztrófához vezetne Brüsszel költségvetési terve, mert miközben Ukrajnába és a háborúba irányítana újabb tetemes forrásokat, minden gazdálkodónak kevesebb pénz jutna, így a biztonságos élelmiszer-ellátás is veszélybe kerülne - jelentette ki Nagy István.

  • Nagy István: Brüsszel költségvetési terve Ukrajnába irányítaná a gazdák pénzét, és bedöntené az agráriumot

A tárcavezető kihívásnak nevezte az egyre növekvő globális népesség biztonságos élelmiszerrel történő ellátását, valamint teremtett világunk értékeinek megóvását a jövő generációi számára. Hazánk alapelvnek tekinti, hogy a zöldátállás csakis a gazdákkal szorosan együttműködve valósítható meg. Elengedhetetlen, hogy a termelők méltányos ellentételezést kapjanak a környezet- és klímabarát gazdálkodásért. Nem kérhetünk ugyanis többet a gazdálkodóktól kevesebb támogatásért cserébe - emelte ki a miniszter.

Nagy István arról is beszélt, hogy mind az innovációnak, mind a beruházásoknak kiemelt szerepe van az élelmiszer-előállítás versenyképességének javításában, a fenntarthatósági célok elérésében és ezzel együtt a vidéki térségek fejlődésében. Brüsszel költségvetési terve azonban ezek megvalósítására is lényegesen kevesebb forrást biztosítana 2027 után - írták.

Kifejtette, továbbra is meg kell őrizni a Közös Agrárpolitika önálló és független, két pilléren nyugvó költségvetését, ahogyan az az elmúlt bő 60 évben is történt, és ahogyan azt az agrárminiszterek hazánk kezdeményezésére egyhangúan kérték a tavaly decemberben elfogadott tanácsi következtetésekben. A gazdák megélhetésére további veszélyt jelent Brüsszel és Kijev kereskedelmi paktuma az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala kapcsán. Ezt a helyzetet tovább nehezíti az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás is, ami tovább szűkítené az európai termelők piacait és versenyképességét.

Magyarország éppen ezért továbbra is minden eszközzel fellép annak érdekében, hogy a gazdák megélhetését és a nekik járó uniós forrásokat megőrizze. A termelők megélhetését és versenyképességét, valamint a biztonságos élelmiszer-ellátást, a mindennapi kenyerünket nem veszélyeztethetjük.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

