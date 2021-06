Nagy István: A társadalom alapja az agrárium

A Fidesz minden eddiginél erősebb gazdasági növekedést vár, amely által jöhetnek az embereket segítő példátlan gazdasági intézkedések – közölte Kocsis Máté a Kossuth Rádióban. A frakcióvezető kiemelte: sikeres volt a járvány elleni védekezés, az oltási program, Magyarország az Európai Unió más tagállamaihoz képest 1-1,5 hónappal korábban tudta megkezdeni az újraindítást, a nyitást. A Brüsszelből diktált politikai eszmék beleillenek a magyar baloldal vezetőjének terveibe - erről beszélt a KDNP frakcióvezetője a Bayer show-ban. Simicskó István azt mondta, Gyurcsány az őszödi beszédtől és a bukásától jutott el odáig, hogy az egész baloldalt a jobbikkal együtt irányítja. Ízekre szedték a kommentelők Karácsony Gergelyt a meccs után közösségi oldalán, mert szerintük az örömködő főpolgármester eddig a focisták támadásával és a stadionstop programmal foglalkozott. A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója szerint emlékhelyek nélkül nem épülhet erős nemzettudatú Magyarország - mondta Móczár Gábor az Emlékhelyek napja rendezvény előtt Székesfehérváron. Már több mint 178,1 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3 millió 857 ezret a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Száz alá csökkent a napi új fertőzöttek száma Szerbiában, amire hónapok óta nem volt példa, miközben folyamatosan nő a beoltottak száma a nyugat-balkáni országban. Ukrajnában tovább lassult a járvány, vasárnapra ötszáznál kevesebb új beteget regisztráltak. A japánoknak több mint a fele ellenzi a koronavírus-járvány miatt elrendelt enyhítéseket – tette közzé a Kyodo hírügynökség. Azokat is megfertőzheti az új koronavírus delta variánsa, akik régen kapták meg a védőoltást - jelentette ki Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester, miközben Oroszországban az új esetek száma már harmadik napja meghaladja a 17 ezret. A Fülöp-szigeteki kormány negyvenmillió adag koronavírus elleni védőoltást rendelt a Pfizer gyógyszergyártól - jelentette be az ázsiai szigetország vakcinabeszerzésért felelős testületének vezetője. Megkezdődött Franciaországban a kétfordulós regionális választások első fordulója. Ebrahim Raiszi konzervatív elnökjelölt nyerte az iráni elnökválasztást, a szavazatoknak csaknem 62 százalékát szerezte meg. Újra emelkedik az illegális bevándorlók száma a mediterrán térségben. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint júniusban átlépte a 33 ezret annak ellenére, hogy az országok a pandémia miatt szinte teljesen bezárkóztak. Január óta folyamatosan emelkedik az illegális határátlépések száma az Egyesült Államok mexikói határvonalán. Amióta Joe Bident beiktatták, a korábbi elnök, Donald Trump számos határvédelmi rendeletét felfüggesztette. A pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában, egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült. Hatalmas tűz pusztított el több tucat épületet és sebesített meg kilenc embert Lengyelország déli részén, Krakkótól mintegy 70 kilométerre szombaton. A lángokkal 400 tűzoltó küzdött órákon át. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet. Tizenheten könnyebben megsérültek a dél-belgiumi Beauraing településen egy kisebb tornádóban - közölte a BELGA helyi hírügynökség. Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is adott ki versenyengedélyt, akiket meg sem vizsgált - közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Kiemelték a Dunából a Lánchíd közelében talált, feltehetően II. világháborús robbanótestet, ezért a környéken több forgalmas útszakaszt is lezártak. Labdarúgó-Eb: A magyar válogatott 1:1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában. Labdarúgó-Eb: Németország - Portugália 4:2; Spanyolország - Lengyelország 1:1