Nacsa: Amióta hátat fordítottunk a balliberálisok politikájának, az ország jobban teljesít

2018. DECEMBER 28., PÉNTEK VARGA MIHÁLY: JÓL TELJESÍTETT A MAGYAR GAZDASÁG 2018-BAN. TAVALY AZ EXPORT ÉRTÉKE ÁTLÉPTE A SZÁZMILLIÁRD EURÓT, EZ KORÁBBAN SOHA NEM FORDULT ELÕ - MONDTA A PÉNZÜGYMINISZTER AZ M1-EN. TÖBB MINT SZÁZ ADÓVÁLTOZÁS LÉP HATÁLYBA JANUÁR ELSEJÉTÕL. A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 133 EZER FT-RA NÕ, A VÁLTOZÁSOK NYERTESEI A KISVÁLLALKOZÓ ADÓZÓK LESZNEK. JELENTÕS ADÓCSÖKKENTÉST JELENTHET BE A KORMÁNY NÉHÁNY ÉVEN BELÜL, A SZABAD MOZGÁSTÉR 510 MRD FT-RA NÕ 2022-IG PORTFOLIÓ. VARGA MIHÁLY: IDÉN VÁRHATÓAN 4,6 SZÁZALÉK LESZ A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS. REKORDÖSSZEGET KÖLTÖTTEK A CSALÁDOK AZ IDÉN: 11,5 EZER MILLIÁRD FORINT KÖRÜL VÁRHATÓ A KISKERESKEDELMI FORGALOM MAGYAR IDÕK. ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA. A KORMÁNY 3 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A SOLAR DECATHLON EUROPE 2019 NEMZETKÖZI EGYETEMI INNOVÁCIÓS HÁZÉPÍTÕ VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁT. TÖBB MINT 10 MILLIÁRD FORINT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLETTÁMOGATÁST AD A KORMÁNY A DIÓSGYÕRI VÁR TOVÁBBI REKONSTRUKCIÓJÁRA MAGYAR KÖZLÖNY. STRATÉGIAI EGYEZTETÉSRE HÍVJA A DEMOKRATIKUS ELLENZÉKI PÁRTOK EURÓPAI PARLAMENTI KAMPÁNYFÕNÖKEIT UJHELYI ISTVÁN JANUÁR ELSÕ HETÉRE. FIDESZ: UJHELYI ISTVÁN SZOCIALISTA EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕ ÉS AZ MSZP BRÜSSZELT ÉS A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁT KÉPVISELI. BAKONDI GYÖRGY: A MIGRÁCIÓ A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS MEGHATÁROZÓ, FÕ KÉRDÉSE LESZ. ANGELA MERKEL ÉS EMMANUEL MACRON KÖZLEMÉNYBEN KÖVETELI AZ ELFOGOTT UKRÁN TENGERÉSZEK SZABADON BOCSÁTÁSÁT ÉS A KERCSI-SZOROS SZABAD ÁTJÁRHATÓSÁGÁT. KÉT FEGYVERES BETÖRT EGY BÉCSI KOLOSTOR-TEMPLOMBA, AZ OTT LÉVÕ SZERZETESEKET PEDIG 3-4 ÓRÁN KERESZTÜL FOGVA TARTOTTA. A RABLÁSBAN 5 SZERZETES MEGSÉRÜLT, A HATÓSÁGOK KIZÁRTÁK A TERRORCSELEKMÉNY LEHETÕSÉGÉT. JANUÁR 1-TÕL KÉT SZLOVÉN AUTÓPÁLYA-SZAKASZON IS DRÁGUL AZ AUTÓPÁLYADÍJ A 3,5 TONNÁNÁL NEHEZEBB JÁRMÛVEKRE. KILENCÓRÁNYI PATTHELYZET UTÁN EGY KARÁCSONYI DALRA ADTA MEG MAGÁT A RENDÕRÖKNEK EGY LÖVÖLDÖZÕ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. TÖBB RENDÕR HALT MEG SZOLGÁLAT KÖZBEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN AZ IDÉN, MINT TAVALY AP. KÍNA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JANUÁRBAN MEGKEZDI A TÁRGYALÁSOKAT A KERESKEDELMI FESZÜLTSÉG ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÁMOLT BE A KÍNAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM. FELOSZLATTA MAGÁT AZ IZRAELI PARLAMENT, ÁPRILISBAN ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁSOK LESZNEK. ÁTIRÁNYÍTOTTÁK A REPÜLÕJÁRATOKAT INDONÉZIÁBAN A VULKÁNKITÖRÉS MIATT, A TÛZHÁNYÓ KÖRÜL 5 KM-ES TILALMI ZÓNÁT JELÖLTEK KI. TERRORISTA BÛNCSELEKMÉNYEK MIATT VÁDAT EMELTEK HAT EMBER ELLEN SVÉDORSZÁGBAN, A VÁDLOTTAK PÉNZT IS UTALTAK AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZETNEK - KÖZÖLTE A SVÉD ÜGYÉSZSÉG. A MUSZLIM EGYHÁZI ADÓ, AZAZ MECSETADÓ BEVEZETÉSÉT SÜRGETIK NÉMET KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK ÍRTA A DIE WELT CÍMÛ LAP. ÁTALAKÍTOTTA A KORMÁNYT SZAÚD-ARÁBIA KIRÁLYA, VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A KÜLÜGYMINISZTERI POSZTON ÉS A NEMZETI GÁRDA ÉLÉN IS. SZÍRIAI INFORMÁCIÓS MINISZTÉRIUM: AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK HÉT ÉV UTÁN ÚJRA MEGNYITJA NAGYKÖVETSÉGÉT DAMASZKUSZBAN. KONGÓ KIUTASÍTJA AZ EU-NAGYKÖVETET AZ UNIÓS SZANKCIÓK MEGHOSSZABBÍTÁSA MIATT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, DUNAKESZINÉL, EGY SÁVON HALAD A FORGALOM. HUSZONÖT KILOGRAMM GYÓGYSZERALAPANYAGOT FOGLALT LE A NAV EGY VIDÉKI PATIKUSTÓL. MEGHALT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY KOCSI AZ 5-ÖS FÕÚTON KECSKEMÉT KÖZELÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN - KÖZÖLTE A BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG. 5221 EMBERHEZ HÍVTAK MENTÕT KARÁCSONYKOR, A LEGGYAKRABBAN ROSSZULLÉT MIATT. GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN EMELTEK VÁDAT EGY FÉRFI ELLEN, AKI MEGRONGÁLTA A MARGIT HIDAT DÍSZÍTÕ SZOBROKAT SZEPTEMBERBEN. ORFK: NÉGY BALESETBEN ÖT EMBER HALT MEG AZ ÜNNEP HÁROM NAPJÁN; 23 SOFÕRT ITTAS VEZETÉS MIATT ÁLLÍTOTTAK ELÕ.