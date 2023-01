Mutatjuk, mikor érkeznek a nyugdíjak

Megosztás itt:

A nyugdíjakat elektronikus úton, illetve postai kifizetés útján küldik ki aszerint, hogy a nyugdíjas melyik folyósítási formát igényelte. Az utalás általánosságban a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső első munkanapra esik.

Ennek fényében 2023-ban ezek lesznek az utalási dátumok a Pénzcentrum szerint:

2023. január 12. (csütörtök);

2023. február 10. (péntek) – ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj is;

2023. március 10. (péntek);

2023. április 12. (szerda);

2023. május 12. (péntek);

2023. június 12. (hétfő);

2023. július 12. (szerda);

2023. augusztus 11. (péntek);

2023. szeptember 12. (kedd);

2023. október 12. (csütörtök);

2023. november 10. (péntek);

2023. december 1. (péntek).

A nyugdíjak jóváírása utalás esetén egy napot vesz igénybe, ennél valamivel lassabban kapják meg pénzüket azok, akik postai úton kérték az összeget.

Januártól 15 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak (az emelés a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik) a magas infláció miatt. A Pénzcentrum arra is emlékeztetett, hogy 2023 novemberében egy nyugdíjprémium is esedékes lehet még, de ez azon áll vagy bukik, hogy mekkora GDP-növekedést sikerül elérni az idén. A prémiumhoz 3,5 százalékos növekedésre lenne szükség, ezt viszont az európai szintű recesszió közepette nem lesz egyszerű elérni.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI