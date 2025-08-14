Musk újabb riválist kap

Megosztás itt:

Az OpenAI társalapítója, Sam Altman egy új cég mögé áll, amely közvetlen kihívója lehet Elon Musk Neuralinkjének. A vállalkozás célja, hogy összekapcsolja az emberi agyat a számítógépekkel, és ezzel új szintre emelje az ember és a mesterséges intelligencia (MI) együttműködését. A Merge Labs névre keresztelt projekt a tervek szerint 850 millió dolláros cégértékelés mellett vonna be tőkét, melynek jelentős része az OpenAI saját befektetési csapatától érkezhet.

Három belsős forrás szerint Altman ösztönzi a befektetést, és az indulást Alex Blaniával együtt segíti majd – ő vezeti a World nevű, szemgolyószkennelésen alapuló digitális azonosítóprojektet, melyet szintén Altman támogat. Altman a Merge társalapítója lesz, de a napi működésben nem vesz részt – számolt be a Financial Times.

