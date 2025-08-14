Keresés

Musk újabb riválist kap

2025. augusztus 14., csütörtök 08:26 | vg.hu
Musk Sam Altman

A Neuralink kihívójaként léphet színre Sam Altman új cége, a Merge Labs, amely az emberi agyat közvetlenül kötné össze a számítógépekkel. A projekt nemcsak technológiai áttörést ígér, hanem újabb csatát is Musk és Altman rivalizálásában.

Az OpenAI társalapítója, Sam Altman egy új cég mögé áll, amely közvetlen kihívója lehet Elon Musk Neuralinkjének. A vállalkozás célja, hogy összekapcsolja az emberi agyat a számítógépekkel, és ezzel új szintre emelje az ember és a mesterséges intelligencia (MI) együttműködését. A Merge Labs névre keresztelt projekt a tervek szerint 850 millió dolláros cégértékelés mellett vonna be tőkét, melynek jelentős része az OpenAI saját befektetési csapatától érkezhet. 

Három belsős forrás szerint Altman ösztönzi a befektetést, és az indulást Alex Blaniával együtt segíti majd – ő vezeti a World nevű, szemgolyószkennelésen alapuló digitális azonosítóprojektet, melyet szintén Altman támogat. Altman a Merge társalapítója lesz, de a napi működésben nem vesz részt – számolt be a Financial Times.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

