Most éppen a magyar gazdák védelme miatt támadja Brüsszel Magyarországot

Megosztás itt:

Bóka János Facebook-bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja "a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat".

"Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság"

- fogalmazott a miniszter.

Bóka János közölte, nem fogják feláldozni a magyar gazdák megélhetését "Brüsszel háborús törekvéseinek oltárán".

Az ukrán piacnyitás már eddig is súlyos károkat okozott: a magyar termelők becsülettel dolgoznak, betartják az uniós szabályokat, miközben az ukrán termékek letarolják az európai piacot - fűzte hozzá.

Brüsszel ismét az ukrán érdekeket képviseli a magyar emberekkel szemben. "Mi viszont kiállunk a magyar gazdák mellett!"

- írta Bóka János.