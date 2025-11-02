Keresés

2025. 11. 02. Vasárnap
Gazdaság

Most éppen a magyar gazdák védelme miatt támadja Brüsszel Magyarországot

2025. november 02., vasárnap 16:19 | MTI
magyar gazdák fenyegetőzés Brüsszel Bóka János

Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat - közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap.

  • Most éppen a magyar gazdák védelme miatt támadja Brüsszel Magyarországot

Bóka János Facebook-bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja "a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat".

"Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság"

- fogalmazott a miniszter.

Bóka János közölte, nem fogják feláldozni a magyar gazdák megélhetését "Brüsszel háborús törekvéseinek oltárán".

Az ukrán piacnyitás már eddig is súlyos károkat okozott: a magyar termelők becsülettel dolgoznak, betartják az uniós szabályokat, miközben az ukrán termékek letarolják az európai piacot - fűzte hozzá.

Brüsszel ismét az ukrán érdekeket képviseli a magyar emberekkel szemben. "Mi viszont kiállunk a magyar gazdák mellett!"

- írta Bóka János.

Kapcsolódó tartalmak

