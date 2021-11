Moratórium: az MNB is a hitelcserét ajánlja

Megosztás itt:

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jövő januártól módosítja az adósságfék szabályokat. A jegybank a money.hu számára küldött állásfoglalásában emlékeztet: az adósságfék szabályokat alapvetően minden szerződésmódosítás és új hitelfelvétel esetén alkalmazni kell. Ez alól csak olyan esetekben biztosít kivételt a rendelet, amikor az ügyfélhez kapcsolódó hitelkockázatok a módosítás vagy a hitelfelvétel miatt nem növekednek.

Tovább csökken az előtörlesztés adminisztratív terhe

A mostani módosítás értelmében a bankoknak nem kell újra megvizsgálniuk ügyfelük törlesztési képességét, azaz nem kell lefolytatniuk a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) vizsgálatot abban az esetben, ha az adós előtörlesztést vállal annak érdekében, hogy a moratórium idején felgyűlt tartozás visszafizetése miatt ne hosszabbodjon meg akár több évvel is a kölcsön törlesztése.

Arra, hogy a teljes moratórium alatt felgyűlt tartozást egyösszegben előtörlessze az ügyfél, meglehetősen kevesen engedhetik meg maguknak, hiszen ez egy 20 évre 5 százalékos kamat mellett felvett hitel esetében a 3,5 millió forintot közelíti. Ugyanakkor az adósok a szabályok értelmében 2022. december végéig minden díj- és költségmentesen bármilyen összegű előtörlesztést vállalhatnak.

És aki nem tud többet fizetni?

Sok adós számára a 19 hónap után újraindult adósságszolgálat esetén nem opció az előtörlesztés jelenlegi anyagi körülmények között. Ám ők is szeretnék optimalizálni a moratóriumból adódó hitelköltségeket. Nekik lehet kézenfekvő megoldás a hitelcsere.

A hitelcsere is megoldható jövedelemvizsgálat nélkül

A money.hu kérdésére az MNB azt is egyértelműsítette, hogy a hitelcsere esetén már ma is mentesülhet az ügyfél a JTM vizsgálat adminisztratív terhe alól, ha

a hiteltartozás összege nem növekszik a kiváltott hitel, illetve hitelek együttes összegéhez viszonyítva,

az ügyfél oldalán a devizakockázat nem nő

és az új hitel kamatkockázata sem nagyobb a korábbi hitelénél.

Ennek megfelelően tehát az ügyfeleknek van lehetősége a hitelkiváltásra a moratóriummal összefüggő futamidő-növekedés kiküszöbölése és a kamatfixálás kedvező lehetőségének kihasználása érdekében – jelezte az MNB. .

Akiknek nőtt a törlesztőrészlete a moratórium alatt

A hitelcsere kiemelten ajánlott azoknak az adósoknak, akik változó kamatozású hitelt vettek fel korábban. A moratórium lezártát követően ők ugyanis azt tapasztalják majd, hogy törlesztőrészletük emelkedett a moratóriumban töltött hónapok alatt. Ennek oka az, hogy a moratórium szabályok értelmében a bankok a védernyő alatt töltött hónapokban is jogosultak voltak arra, hogy a kölcsönök kamatának alapjául szolgáló pénzpiaci kamatokhoz igazítsák a hitelek kamatait, ha a hitel kamatperiódusa épp véget ért.

Miután a változó kamatozású hitelek esetében a kamatszámítás alapja a 3 havi bankközi kamatláb, a BUBOR volt, így ezen hiteleknél negyedévente jár le a kamatperiódus, 3 havonta aktualizálhatják a bankok a kamatokat.

Az az ügyfél, aki 2017 szeptemberében a változó kamatozású hitelek akkori átlagos kamatszintjén, 4,7 százalékon tudott 15 évre 10 millió forintos hitelt felvenni, 2020 márciusában az addigi kamatemelések hatásaként már 5,3 százalékos kamatot fizetett a hitele után, a havi törlesztőrészlete az eredeti 77 500 forintról 80 000 forint fölé emelkedett.

Miután a 3 hónapos BUBOR szintjében hamar megjelent az irányadó kamat héten bejelentett jelentős, 70 bázispontos emelése, az adott hitelt felvevő ügyfélnek azzal kell számolnia, hogy moratóriumból frissen kikerülő hitelének kamata – ha csak a BUBOR drágulásával számolunk – a következő kamatperiódusban már 7 százalék fölé jut. Ez pedig 90 ezer forint körüli törlesztőrészletet jelenthet – amit a védernyő alatt töltött hónapoknak köszönhetően az eredeti futamidőnél közel 3 évvel tovább is kell fizetni.

Fix kamattal akár 20-25 százalékkal csökkenthető a törlesztőrészlet

Ha az ügyfél számára a kamatemelések nyomán kialakult 90 ezer forintos törlesztőrészlet megfizethető, akkor a jelenlegi kamatszintek mellett a hitelcserével azt éri el, hogy nem kell a moratórium miatt további hónapokig törleszteni, a teljes tartozását az eredeti futamidő végéig, 2032 szeptemberéig vissza tudja fizetni. Ha viszont a futamidőt úgy alakítják ki a hitelcserénél, hogy az új kölcsön a moratórium miatt amúgy is törlesztéssel hónapokkal hosszabb lehet, s a szerződést így 2035-ben zárják, akkor a törlesztőrészlet – annak fényében, hogy milyen hosszú idejű fixálást választunk a kölcsönünkhöz – akár 20-25 százalékkal is csökkenthető, s a teljes adósságszolgálat összege is milliós nagyságrendben csökken.

Miután a törlesztőrészlet a korábbihoz képest nem növekszik és a fennálló tartozás a kisebb kamat miatt kevesebb törlesztési terhet jelent (devizakockázatról pedig nem beszélhetünk), így a moratóriumot követő hitelcsere mindenben megfelel azon jegybanki kívánalmaknak, amelyek alapján a hitelkiváltásnál nem kell jövedelemvizsgálatot tartani.

Érdemes gyorsan lépni

A szabályok értelmében a költségmentes törlesztőrészlet-emelést 2022. december 31-ig kérhetik az ügyfelek, a hitelcserére ugyanakkor bármikor lehetősége van az ügyfeleknek. A hitelcserét a bankok új hitelként kezelik, így a legtöbb esetben a hitelhez kapcsolt extra költségeket (értékbecslés, közjegyzői okirat elkészítése) átvállalják, vagy sikeres hitelfelvétel esetén részben vagy egészében visszatérítik a hitelfelvevőknek. Azt, hogy melyik adósnak, melyik tehercsökkentő megoldás a megfelelő, abban a money.hu hitelszakértői tudnak segíteni. Azért érdemes gyorsan lépni, mert a kamatemelés a lakáshiteleknél még jó pár hónapig folyamatos lesz, minél hamarabb hozzuk meg a döntést, annál jobb kondíciókkal bíró kölcsönnel számolhatunk.