Mobilalkalmazás nevelné pénzügyi tudatosságra a diákokat

2018. OKTÓBER 11., CSÜTÖRTÖK TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019. ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. A FÕPOLGÁRMESTER FELTÉTELE, A BUDAPESTI FEJLESZTÉSI TANÁCS LÉTREHOZÁSA VOLT. DK: TARLÓS ISTVÁN ÚGY VÁLLALTA AZ ÚJRAINDULÁST A FÕPOLGÁRMESTERI POSZTÉRT, HOGY ELÕRE LEMONDOTT MINDEN FÕVÁROSI JOGKÖRRÕL. EGY ÉV MÚLVA KEZDÕDHET EL A LÁNCHÍD ÉS A VÁRALAGÚT FELÚJÍTÁSA. VÁLLALNÁ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTSÉGET MOLNÁR CSABA, AZ MSZP FÕVÁROSI KÉPVISELÕJE. MEGSZAVAZTA A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ HATÁROZATI JAVASLATOT A PARLAMENT GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA. KÁSLER MIKLÓS: MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZETET HOZNA LÉTRE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MAGYAR IDÕK. AZ LMP SZERINT JELENTÕS A SZAKEMBERHIÁNY A PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁSBAN, A TÁMOGATÁSUK NÖVELÉSÉT KÉRI A KORMÁNYTÓL. AZ MSZP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KORMÁNYTAGOK EGÉSZSÉGÜGYI VIP-ELLÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. SZÉTVÁLHAT A MAGÁN- ÉS AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGY, MELYRÕL A JAVASLATOKAT IS KIDOLGOZTÁK MONDTA KÁSLER MIKLÓS - MAGYAR IDÕK. 100 EZER FORINTRA NÕ AZ ÁPOLÁSRA SZORULÓ GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ HAVI ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZEGE 2019-TÕL. SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMÛKÖDÉSI FÓRUMA: 2019-TÕL A MINIMÁLBÉRT BRUTTÓ 190 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUMOT 247 EZER FORINTRA KELL EMELNI. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MEGDÖBBENTÕ MÉLYSÉGEKBE SÜLLYEDT AZ UKRÁN POLITIKA. AZ UKRÁN HADSEREG NÉGY KATONÁJA VESZTETTE ÉLETÉT ÉS HÁROM MEGSEBESÜLT A DONYEC-MEDENCÉBEN AZ ELMÚLT NAP SORÁN. AZ EURÓPAI UNIÓ EGYIK TANÁCSA A PÉNZMOSÁS ELLENI ÚJ IRÁNYELVET FOGADOTT EL. ENSZ: 45 EZER SZÍRIAI MENEKÜLT ALIG JUT HOZZÁ AZ ALAPVETÕ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ A SZÍRIAI-JORDÁNIAI HATÁRNÁL TALÁLHATÓ MENEKÜLTTÁBORBAN. ÚJABB NÉPSZAVAZÁST KELL TARTANI NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL MONDTA TONY BLAIR VOLT BRIT MINISZTERELNÖK. UNIÓS BIZOTTSÁG: AZ EU 22 VÁROSNAK, KÖZTÜK BUDAPESTNEK IS TÁMOGATJA AZ INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIT. LETARTÓZTATTAK EGY AMERIKAI FÉRFIT, AKI WASHINGTONBAN FEL AKARTA ROBBANTANI MAGÁT A NOVEMBERI IDÕKÖZI VÁLASZTÁS NAPJÁN. DONALD TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGVIZSGÁLJA, HOGY MI TÖRTÉNT AZ ISZTAMBULBAN ELTÛNT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓVAL. AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÓK AGGÓDNAK DONALD TRUMP MAGYARORSZÁG-POLITIKÁJA MIATT, AMIÉRT MEGVONTÁK A MAGYAR FÜGGETLEN MÉDIÁRA SZÁNT TÁMOGATÁST. VÁDAT EMELTEK EGY KÍNAI FÉRFI ELLEN GAZDASÁGI HÍRSZERZÉS GYANÚJÁVAL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. HÚSZ ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KÉT AFGÁN KATONAI TISZTSÉGVISELÕT, MERT ÁLLAMTITKOT ADTAK ÁT PAKISZTÁNNAK. EGYELÕRE NÉMETORSZÁGBAN MARAD A MEGERÕSZAKOLT ÉS MEGGYILKOLT BOLGÁR ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN ELFOGOTT BOLGÁR FÉRFI. LEGKEVESEBB 15 AFGÁN HATÁRÕRT GYILKOLTAK MEG A FEGYVERES TÁLIB LÁZADÓK AFGANISZTÁNBAN. MINTEGY FÉLMILLIÓ DIÁK TÜNTETETT KOLUMBIA-SZERTE, HOGY KÖVETELJÉK AZ ÁLLAMI EGYETEMEK FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. A BOKO HARAM NIGÉRIAI TERRORSZERVEZET TÖBB TUCAT TAGJÁVAL VÉGEZTEK CSÁDI KATONÁK. ÓRÁNKÉNTI 250-280 KILOMÉTERES SZÉLLÖKÉSEKKEL ÉS ÖZÖNVÍZSZERÛ ESÕZÉSEKKEL ÉRTE EL A PARTOT FLORIDÁBAN A MICHAEL HURRIKÁN. HALÁLOS ÁLDOZATTAL IS JÁRT A MÁR CSÖKKENÕ EREJÛ, DE VÁLTOZATLANUL ÉLETVESZÉLYES HURRIKÁN PUSZTÍTÁSA. ÚJABB FÖLDRENGÉS VOLT INDONÉZIÁBAN, A 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDMOZGÁS JÁVA ÉS BALI SZIGETEIT SÚJTOTTA, HÁRMAN MEGHALTAK. A MALAJZIAI KORMÁNY ELTÖRLI A HALÁLBÜNTETÉST. KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA ELINDÍTOTT SZOJUZ MSZ-10 OROSZ ÛRHAJÓ. BOMBÁT TALÁLTAK A DÉLI PÁLYAUDVARNÁL A FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK ALATT, A RENDÕRSÉG KIÜRÍTI A KÖRNYEZÕ ÉPÜLETEKET. MEGHALT EGY KISFIÚ, AKIT GÉPKOCSI ÜTÖTT EL A SOMOGY MEGYEI KISBERÉNYBEN. ÁROKBA HAJTOTT, MAJD EGY BETONHÍDNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A SOMOGY MEGYEI SZULOKON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. ÉLETÉT VESZTETTE EGY IDÕS ASSZONY, AKIT EGY TOLATÓ FURGON ÜTÖTT EL A ZALA MEGYEI SORMÁSON. MEGSÉRÜLT EGY GÁZVEZETÉK ÉRDEN, A BALESET KÖZELÉBEN LÉVÕ ISKOLA MINTEGY 200 DIÁKJÁT KÍSÉRTEK BIZTONSÁGOS HELYRE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI A 44-ES FÕÚTON, KECSKEMÉTNÉL, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK.