MNB: 10 milliárd forinttal csökken a forintlikviditást nyújtó devizaswap-állomány

A nemzetek tisztelete, a keresztény kultúra megőrzése, a határok védelme és a migráció elleni fellépés is szóba került Orbán Viktor miniszterelnök és Mart Helme észt miniszterelnök-helyettes megbeszélésén Budapesten. A családvédelmi akcióterv minden elemére annyi pénzt szánnak, amennyi szükséges, a költségvetési keret felülről nyitott - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin elmondta, több mint 400 diabéteszes gyerek vehet részt az idén először kifejezetten nekik szervezett táborokban, közülük mintegy 300-an ottalvós, a többiek napközis táborban tölthetnek el egy-egy hetet. Varju László, a DK alelnöke a leszakadás költségvetésének nevezte az elfogadásra váró 2020-as büdzsét. Gyurcsányék ugyanazt a politikát folytatják, amivel tönkretették az országot és a családokat – közölte a Fidesz-frakció. A Nemzeti Földügyi Központtal egy újabb erős bástya jött létre, amely a magyar mezőgazdaság versenyképességét és az ezzel kapcsolatos teendők átláthatóságát szolgálja - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Egységesebb és hatékonyabb békéltetést ígér a fogyasztóvédelmi törvény nemrég elfogadott módosítása - mondta a Budapesti Békéltető Testület elnöke, Baranovszky György. Karácsony Gergely nem is beszél Budapest tényleges problémáiról, valószínűleg mélységében nem is ismeri azokat - fogalmazott a Magyar Nemzethez eljuttatott nyílt levelében Tarlós István. Én nyugalmat akarok, és megvédem a várost. Karácsony Gergely pedig Gyurcsány nyomán tüntetést,forradalmat, szakadatlan háborúskodást ígér - írta Tarlós István főpolgármester. A budapestiek ellenzik a főpolgármester-váltást, 51 százalékuk elégedett Tarlós István főpolgármester munkájával - derül ki a Nézőpont Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából. Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel Karácsony Gergely zuglói polgármestert, hogy próbáljon meg polgármesterként viselkedni, és mielőbb tájékoztassa a lakosságot a kerületi parkolás ügyében. Jelentősen emelkedni fog a frissen végzett altisztek száma 2020-ban - mondta a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnoka. A hagyományok ápolása elődeink kötelességtudatára és felelősségérzetére emlékeztet -mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Termékportfóliója fejlesztésével, és újabb energiahatékonysági termékek piacra vezetésével folytatja az energiahatékonysági beruházásokat az NKM Optimum. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy szigorúbb büntetést kapjanak az élelmiszerhamisítók. Idén augusztus 2-4. között rendezik meg a Magyarok Országos Gyűlését Ópusztaszeren, a rendezvény központi témája a nemzeti összetartozás, és azon belül a külhoni magyar gyermekek megsegítése. Átadták a Kolo Szerb Kulturális Központot Mórahalmon. Nem tartja elképzelhetőnek Michael Roth német külügyi államtitkár, hogy a Földközi-tengeren megmentett emberek elosztására az összes európai uniós tagállam bevonásával szülessen megoldás. Új nemzetközi mentőakció életre hívását szorgalmazza Gerd Müller, a német szövetségi kormány fejlesztési minisztere a menekültek megsegítésére. Lábon lőttek rendőrök egy migránst Szlovéniában, miután ő késsel megsebesített egy helyi taxisofőrt, majd a rendőrökre is rátámadt. Szlovénia szigorít határvédelmén – a rendőrök és katonák számának növelését, további kerítés építését és megfigyelő drónok vásárlását jelentette be Marjan Sarec szlovén kormányfő. Görögországban letette a hivatali esküt Kiriákosz Micotákisz új kormányfő. Háborús és emberiesség elleni bűncselekményekben is bűnösnek találta Bosco Ntaganda volt kongói lázadóvezért a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság. Teherán megkezdte a megengedettnél magasabb dúsítású urán előállítását. Oroszországot aggasztja az a teheráni bejelentés, hogy Irán megkezdte a megengedettnél magasabb fokon dúsított urán előállítását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Független ENSZ-nyomozást követelt a Fülöp-szigeteki drogellenes háborúban meggyilkolt ezrek ügyében az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet. Oroszországot bíráló zárónyilatkozatot fogadott el Luxemburgban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet parlamenti közgyűlése, amely nem ismeri el a Moszkva által bekebelezett dél-ukrajnai Krím félszigetet Oroszország részeként. Összetűzésbe keveredtek Recep Tayyip Erdogan török államfő testőrei a szarajevói nemzetközi repülőtéren szolgálatot teljesítő határőrökkel. Semmelweis Ignác szobrát koszorúzták meg magyar orvosprofesszorok Chicagóban. Lecsúszott az autópályáról, és egy vizesárokba borult egy autóbusz Indiában - a balesetben legkevesebb huszonkilencen meghaltak. Egy autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott a Fejér megyei Balinka térségében - az autó vezetője és utasa is meghalt. Autójával fának ütközött és meghalt egy nő Külsővat és Adorjánháza között. A japán csapat elleni 14:10-es győzelemmel hangolt a kvangdzsui vizes világbajnokságra a magyar férfi vízilabda-válogatott. Sastin Marianna ezüstérmet szerzett a nők 62 kilogrammos kategóriájában a birkózó Spanyol Nagydíjon. A magyar válogatott hat aranyérmet nyert a hazai rendezésű gyorstollas-világbajnokságon. Hosszában ússza át egy gyerekekből álló váltó a Balatont. Ötvenforintos emlékérme jelent meg a Vívó-vb tiszteletére. Férfi és női kettős mérkőzéseket rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság következő idényében.