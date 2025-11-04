Mivel járnának a Tisza Párt tervezett bejelentései, amennyiben azok bevezetésre kerülnének?+ videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A bankok adatai cáfolják a baloldal állítását, miszerint az Otthon Start nem robbant be – szögezte le Rétvári Bence az Igazság órájában. Az államtitkár rámutatott: Európa eddigi legkedvezőbb és legkiszámíthatóbb fix 3 százalékos hitele olyan lehetőséget nyújt a fiataloknak, amire eddig soha nem volt példa.