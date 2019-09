Mintegy 70 milliárd forint támogatásban részesülhetnek idén az élelmiszeripari vállalkozások és borászatok

Fontos és nagy jelentőségű területet kapott hazánk azzal, hogy Trócsányi Lászlót bővítés-és szomszédságpolitikai biztosnak jelölte Ursula von der Leyen - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, egész Európa szempontjából kulcsfontosságú, hogy ennek a területnek a felelőse magyar lehet. Az önkormányzati választások nem az országos politikáról szólnak, a voksolás tétje, hogy alkalmas, tisztességes és hozzáértő vezetőket találjanak az emberek településük élére - jelentette ki Kövér László, az országgyűlés elnöke. Tovább gyűrűzik a baloldal adatlopási botránya - mondta a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál szerint az erzsébetvárosi eset szintén bűncselekmény gyanúját veti fel, és nyilvánvaló Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt érintettsége is. Semmilyen törvénytelenséget nem követett el Pikó András, a VIII. kerület közös ellenzéki polgármesterjelöltje, és a Demokratikus Koalíció kiáll mellette - jelentette ki Gy. Németh Erzsébet, a DK elnökségi tagja. Őszinte beszédre, reális programra, felelős tettekre és emberséges politikára van szüksége Nyíregyházának - hangsúlyozta Jeszenszki András, az ellenzékiek alkotta Szövetségben Nyíregyházért polgármesterjelöltje. 25 Pest megyei önkormányzat nyert el mintegy 4,3 milliárd forint hazai fejlesztési támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszereik felújítására, korszerűsítésére, vagy kiépítésére - mondta Rákossy Balázs államtitkár. Eddig mintegy 31 ezer igénylés érkezett a babaváró támogatásra és közel 19 ezer szerződést kötöttek meg a bankok - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tanulmányi és ösztöndíjügyekben, albérletkeresésben, valamint adókártya-igénylésben is segítenek külföldi társaiknak a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának mentorai - írja a Magyar Nemzet. Negyvenmillió forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet beiskolázási akciójában – közölte Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója az M1-en. A kormány stratégiai partnerként és szövetségesként tekint a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekre - jelentette ki Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Megsokszorozódhat a fogyatékkal élőket audio narrátorokkal és jeltolmácsokkal segítő színházi előadások száma az Érzékeny színház program keretében - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az M1-en. Mintegy 70 milliárd forint támogatásban részesülhetnek idén az élelmiszeripari vállalkozások és borászatok a vidékfejlesztési programban - mondta Nagy István agrárminiszter. A befektetéseket vonzó gazdaságpolitika fejlett technológiákat vonzott Magyarországra, de ezekhez hozzáférést kell biztosítani a kis- és közepes magyar vállalkozások számára is – mondta György László államtitkár. A munkahelyteremtő gazdaságpolitika jegyében a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a jászberényi Electrolux gyár csoportos létszámleépítésében érintett dolgozók egyetlen napot se legyenek munka nélkül - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A postai iparág jelentős változáson megy keresztül, és ezt a Magyar Postának is követnie kell - mondta Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója. Nagy a hiány hajóskapitányokból Magyarországon, és kevés a matróz is, a cégek sokszor nyugdíjasokat hívnak vissza dolgozni - írja a Világgazdaság. Az LMP országgyűlési határozati javaslatban kezdeményezi egy klímaügyi és fenntarthatósági minisztérium felállítását - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Prágában tárgyal ma Orbán Viktor. A miniszterelnök részt vesz a visegrádi országok és a Nyugat-Balkán államainak csúcstalálkozóján. Orbán Viktor egyik fő célja az, hogy Magyarország ne szembesüljön a Nyugatot szétziláló problémákkal- írja a The American Conservative című lap. Továbbra is szoros barátság fűzi össze a magyarokat és a németeket, és a két ország együttműködése a védelempolitikától a digitalizációig rendkívül sok területre kiterjed - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter Berlinben. Migrációval kapcsolatos intézkedéseket jelentett be Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, a szeptember 29-i előrehozott választások kampányában. Angela Merkel német kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel egyeztetett telefonon a többi között a menekültválságról. Az amerikai kormányzat 6,5 milliárd dollár értékű harcirepülőgép-eladást hagyott jóvá Varsónak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Hivatalos vizsgálat indult pénzügyi visszaélés gyanúja miatt Richard Ferrand, a francia Nemzetgyűlés elnöke, Emmanuel Macron államfő egyik közeli szövetségese ellen - tudatta a Nemzetgyűlés. Tömeges házkutatásokat kezdtek az orosz hatóságok az Alekszej Navalnij vezette orosz ellenzéki szerveződés irodáiban, a házkutatások 39 városban, több mint 100 helyszínen zajlanak. Franciaország készen áll a megállapodás nélküli Brexitre - erősítette meg Gérald Darmanin francia költségvetési miniszter Ouistreham kikötővárosban a Nagy-Britannia felé közlekedő kompjáratoknál tartott határőrizeti próbán. A legkedvezőtlenebb esetekre kidolgozott brit kormányzati forgatókönyv szerint jelentős kereskedelmi fennakadásokat, egyes élelmiszerekből hiányt okozhat a brit EU-tagság rendezetlen megszűnése. Meghaladta a 1,5 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státusért folyamodtak a brit hatóságokhoz. A magyarok közül eddig csaknem 40 ezren kértek tartós letelepedési engedélyt. Növelheti a feszültségeket a Közel-Keleten Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő terve, miszerint választási győzelme esetén a zsidó állam annektálni fogja Ciszjordánia egy részét - közölte az orosz külügyminisztérium. Ciszjordánia egy részének annektálása súlyosan sértené a nemzetközi jogot - reagált António Guterres ENSZ-főtitkár Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő ezzel kapcsolatos kijelentésére. Az amerikai legfelsőbb bíróság törvényesnek és jogszerűnek nyilvánította azt a kormányzati rendeletet, amely előírja, hogy a migránsoknak - mielőtt az Egyesült Államok határaihoz érnek -, először az útjukba eső 3.országban kell menedéket kérniük. Az amerikai kormányzat két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok október 1-jére tervezett bevezetését - közölte Donald Trump amerikai elnök Twitteren. Kína üdvözli Észak-Koreának a Koreai-félsziget atommentesítéséről szóló tárgyalások folytatására irányuló pozitív jelzéseit, és azt várja Washingtontól, hogy tegyen lépéseket a tárgyalások folytatására. Az Egyesült Államok egy regionális katonai szerződés tagjainak összehívását szorgalmazza, hogy közösen találjanak választ Nicolás Maduro venezuelai elnök legutóbbi, harcias lépéseire. Robbanások történtek, és tűz ütött ki egy lőszerraktárban Észak-Cipruson, egy katonai övezetben, a betört ablakok üvegszilánkjaitól néhányan megsérültek. Több százezer háztartás van már negyedik napja áram nélkül Japánban a Fakszaj tájfun pusztítása miatt. 70 évesen elhunyt Rajk László Kossuth-díjas építész, díszlet- és látványtervező, volt SZDSZ-es politikus. Házkutatást tartott a rendőrség Pikó András közös ellenzéki VIII. kerületi polgármesterjelölt kampányközpontjában. A Fővárosi Főügyészség tizenkét év fegyházbüntetést ajánl Gyárfás Tamásnak, ha beismeri, hogy ő adta ki a megbízást Fenyő János meggyilkolására - írja a Magyar Nemzet. Terrorcselekménnyel fenyegetés és zaklatás miatt vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki azzal fenyegette meg az ügyészséget, hogy megöli szomszédja feleségét, ha nem foglalkoznak az általa kezdeményezett üggyel. Barlangban termesztett kannabiszt egy férfi a XXII. kerületben – közölte a rendőrség. A Kiss Balázs, Dóri Bence páros döntőbe került C-2 1000 méteren a Tokióban zajló olimpiai kajak-kenu tesztversenyen. A parakajakos Kiss Péter lett a hónap sportolója a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál.