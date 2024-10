Minimálisan tovább csökkenhetett az infláció + videó

Megosztás itt:

Egyre több minden kerül a kasszaszalagra az élelmiszerboltokban, és egyre kevésbé az ár az egyetlen szempont, amit a vásárlók figyelembe vesznek.

Nyolcadik hónapja folyamatosan bővül a hazai kiskereskedelmi forgalom. Augusztusban 4,1 százalékkal költöttünk többet, mint egy évvel korábban.

Ehhez nagyban hozzájárultak a kormány inflációt letörő intézkedései, amelyek nyomán mára jelentősen javult a bérek vásárlóértéke.

Lentner Csaba közgazdász rámutatott: a magyar gazdaság újra lendületben van, hiszen a fizetőképes kereslet visszatért.

Ezek óriási eredmények,hogy a háztartásoknak a nettó reál pénzügyi vonala is a válság után most már rendeződik, tehát növekedés figyelhető meg ott is, nem az van, mint 20-ban, 21-ben, 22-ben, 23-ban, hogy hiába voltak úgymond a béremelések, de az infláció elvette a béremeléseknek az erejét, most már ez a helyzet megszűnt – hangsúlyozta Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára.

A fogyasztás pedig a GDP bővülésének egyik motorja. Ha többet vásárolunk, jobban nő a gazdaság, ami további fogyasztásnövekedést tesz lehetővé.

Ha jól csináljuk, akkor az idei 1-1,5-1,8 százalékos növekedést a gazdasági semlegesség politikájával a következő évben már 3-6 százalék közé tudjuk emelni... Ez a gazdasági teljesítmény pedig már olyan mértékű, amely minden dolgozó ember, minden gyermeket nevelő számára érezhető eredményt jelent – erről a kormányfő beszélt pénteken a Kossuth Rádiónak adott interjúban. Orbán Viktor kiemelte: újabb béremelésekkel a családi adókedvezmények növekedésével is számolni lehet.

A kormányülésen arról beszéltünk, hogy hogyan lehet elérni az 1000 eurós minimálbért és hogyan lehet elérni a mostani 600 ezer forintos átlagbérnek az 1 millió forintra emelését... Ez lehetséges, ha meg tudunk állapodni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal – mondta a miniszterelnök majd hozzátette: ehhez azonban nem csak a kormány munkájára van szükség, hanem erős választói felhatalmazásra is. A gazdasági semlegességet, az ideológiamentes gazdaságpolitikát ugyanis ma Brüsszelben nem nézik jó szemmel. Hazánkat megpróbálják letéríteni erről az útról, de ahogy fogalmazott: nekünk ki kell állnunk magunkért.