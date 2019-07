Minden ötödik magyarra jut egy vállalkozás

A bevándorláspárti Soros-hálózat Gyurcsányékkal együtt kampányol a bevándorlást ellenző magyar képviselők ellen - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve. Megtévesztette a zuglóiakat Karácsony Gergely, mert a polgármesterséget csak ugródeszkának használta, miközben a város ügyeivel érdemben nem foglalkozott - jelentette ki Rozgonyi Zoltán Zugló alpolgármestere. Újabb fegyelmi vizsgálat várhat Szanyi Tiborra - írta a Népszava. A lap szerint az MSZP vezetése keményebb büntetésért fellebbezett, amiért a volt EP-képviselő nyílt levélben élőhalottnak, korruptnak, degenerálódó belterjes klubnak nevezte pártját. Az MSZP Országos Etikai és Egyeztető Bizottsága visszahívta Szanyi Tibort alelnöki tisztségéből. Az Országos Mentőszolgálatnak 1,6 milliárd forintos eszközbeszerzésre nyílt lehetősége kormányzati forrásból - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A kormány elkötelezett az akadálymentesítés és a fogyatékkal élők munkához jutásának támogatásában – hangsúlyozta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Egységes, átlátható rendszer kialakítása a célja a köznevelési törvény módosításának, a szülői jogok nem csorbulnak - mondta Bódis József oktatásért felelős államtitkár. Már öt százalék fölött van a gazdaság teljesítménye, és több mint 4,5 millióan dolgoznak, miközben a munkanélküliségi ráta 3,4 százalékra mérséklődött - jelentette ki Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár. 26,3 százalékkal nőtt az építőipar termelése májusban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ötmilliárd forintot biztosít idén a kormány a szociális célú tüzelőanyag-programra – mondta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Elektromos taxik forgalomba állításával folytatódnak Paks e-mobilitást célzó fejlesztései. Vízügyi, civil és vállalati együttműködés segíti a Tisza hulladékmentesítését, ami legalább négy hónapot vesz majd igénybe - jelentette ki Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. A Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkező illegális bevándorlók nem azért jöttek, hogy elfogadják a kontinens tradícióit, hanem hogy folytassák a korábbi életmódjukat európai életszínvonalon - mondta a Magyarország élőben című műsorunkban Greg Sheridan. Ausztrália egyik legbefolyásosabb külpolitikai újságírója szerint hatalmas hiba volt az ellenőrizetlen muszlim bevándorlást menedékjogi kérdésként kezelni. Hatályba lépett a kisebbségek által bírált ukrán nyelvtörvény, amely előírja, hogy miden állampolgár köteles beszélni az ukránt mint állama hivatalos nyelvét. Ukrajna fenntartja a jogot magának arra, hogy lépéseket tegyen annak megakadályozására, hogy Magyarország beavatkozzon Ukrajna belügyeibe - közölte a kijevi külügyminisztérium. Abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a jövőben javuljanak, és olyan együttműködés jöjjön létre, amely jó Ukrajnának, jó Magyarországnak és jó a kárpátaljai magyarságnak - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország azt szeretné, ha az ukrán hatalom úgy tekintene a kárpátaljai magyarságra, mint erőforrásra, amely Ukrajnát erősíti, és elősegíti a magyar-ukrán kapcsolatok rendezését. Megválasztották Ursula von der Leyen német kereszténydemokrata politikust az Európai Bizottság következő elnökének az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen november 1-től öt éven át tölti majd be a tisztséget - a baloldali frakciók nem voltak egységesek a szavazáson, míg a jobbközép erők egyhangúlag megszavazták a német kereszténydemokrata politikust. Az Európai Unióban többet kell tenni az illegális bevándorlás csökkentése érdekében - jelentette ki Ursula von der Leyen. Az uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok egyenlőségét és nemzeti identitását, az Európai Bizottság új elnökének az alkotmányos szuverenitás védelmezőjévé kell válnia - mondta Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő az Európai Parlamentben. Martin Selmayr lemond az Európai Bizottság főtitkári posztjáról azon aggályok eloszlatása érdekében, amelyek szerint Ursula von der Leyen elnökké választásával túl sok lenne a német a testület vezetésében. Tavaly mintegy 400 ezerrel többen vándoroltak be Németországba, mint ahányan elhagyták az országot - közölte Wiesbadenben a német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Közös törvényjavaslatban tiltaná meg a vallon és a flamand zöldpárt atomfegyverek tárolását Belgiumban, miután egy NATO-jelentés megerősítette, hogy az országban amerikai nukleáris robbanófejeket tárolnak. A francia parlament elfogadta a leégett párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt, a munkálatokat öt évre tervezik. Az amerikai menekültügyi szabályozás e hét elején bejelentett szigorítása veszélybe sodorja a leginkább rászoruló menekültcsaládokat - foglalt állást Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának vezetője. Vádat emeltek egy 24 éves dzsihadista ellen, aki áprilisban tért vissza Bosznia-Hercegovinába, korábban pedig Szíriában harcolt az Iszlám Állam nevű terrorszervezet soraiban. Fegyveresek foglyul ejtették egy török felségjelzésű teherhajó legénységének tíz tagját Nigéria partjainál - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Christian Kern egykori osztrák kancellárt beválasztották az orosz állami vasúttársaság felügyelő bizottságába. Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológusnő megölésével - közölte a rendőrség. Egyre nagyobb problémát jelentenek a hecchívások a lelki elsősegély-szolgálatnál, ezekből akár napi százat is kapnak a szakemberek - mondta Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke. A magyar férfi vízilabda-válogatott 13:11-re legyőzte a spanyol csapatot a kvangdzsui világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában. Vizes vb, női vízilabda: Magyarország - Kanada 15:14 Varga Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott csapatkapitánya ujjtörés miatt a folytatásban nagy valószínűséggel már nem játszhat a kvangdzsui világbajnokságon. Női junior kézilabda Eb: Magyarország - Norvégia 28:24 Mind a négy magyar női tőröző győzött a selejtezőben és főtáblára került a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.