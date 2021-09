Minden idők legmagasabb nyugdíjprémiuma jöhet

A szokásos juttatás összegének a kétszeresét is megkaphatják a nyugdíjasok, így akár 243 480 forint is érkezhet novemberben egy átlagos nyugdíjjal rendelkező számlájára – írja a Magyar Nemzet. A lap arra is kitér: egy összegben, a novemberi kiutalással kapják meg a szép korúak az inflációkövető nyugdíjkorrekciót, mivel a legfrissebb inflációs adat magasabb, mint az éves nyugdíjemelés mértéke volt. Így egy 130 ezer forint körüli nyugdíj mellé 11.150 forint emelési különbözet jár, valamint a novemberi nyugdíjhoz hozzáadódik minden idők legmagasabb nyugdíjprémiuma is - részletezi a lap.