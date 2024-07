Milliós négyzetméterárra is van példa a panellakások piacán

Ami 2023-ban elmaradt, azt most bepótolták a budapesti panellakások – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője. Hozzátette, hogy az ismertebb, nagyobb lakótelepeket illetően a fővárosi átlagnál is erősebb drágulás tapasztalható.

