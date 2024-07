Miközben Ukrajna két uniós ország energiabiztonságát fenyegeti, Brüsszel egy hete nem tesz semmit + videó

Brüsszel reagált Magyarország és Szlovákia dühére – írja a Mandiner . Több uniós diplomata szerint ez már nem az ő problémájuk és szerintük az Európai Bizottság nem is akar segíteni. A Politicónak név nélkül nyilatkozó egyik diplomata azt mondta, hogy sok EU-tag költséges, de szükséges erőfeszítéseket tett, hogy megszabaduljon az orosz gáztól és olajtól való függéstől, ez várhat Magyarországra és Szlovákiára is.

