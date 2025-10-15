Keresés

Gazdaság

Miközben Brüsszel tiltaná, mi betároltuk: másfél évnyi gáz biztosítja a magyarok melegét! + videó

2025. október 15., szerda 13:09 | Hír TV
fűtés Czepek Gábor gáztartalék Hortay Olivér

A gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet van, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja a biztonságos energiaellátást – írta a fűtési szezon kezdetén az energiaügyi miniszterhelyettes.

  • Miközben Brüsszel tiltaná, mi betároltuk: másfél évnyi gáz biztosítja a magyarok melegét! + videó

Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy Brüsszeli nyomás ellenére a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában. A politikus az energiaellátás kérdését tartja a kontinens egyik legfontosabb ügyének, ugyanis az uniós háborús tervek része az orosz energia beszerzés tiltása és a hatósági árak eltörlése, amit a Tisza Párt is hirdetett programjában.

A téma kapcsán Hortay Olivért, a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetőjét kapcsoltuk. 

Kapcsolódó tartalmak

