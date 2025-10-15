Miközben Brüsszel tiltaná, mi betároltuk: másfél évnyi gáz biztosítja a magyarok melegét! + videó

Megosztás itt:

Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy Brüsszeli nyomás ellenére a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában. A politikus az energiaellátás kérdését tartja a kontinens egyik legfontosabb ügyének, ugyanis az uniós háborús tervek része az orosz energia beszerzés tiltása és a hatósági árak eltörlése, amit a Tisza Párt is hirdetett programjában.

A téma kapcsán Hortay Olivért, a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetőjét kapcsoltuk.