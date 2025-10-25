Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Michelin-csillagok és tanyapályázatok: a magyar vidék csendes sikertörténete

2025. október 25., szombat 16:00 | Hír TV

A hír látszólag kicsi: Tormafölde, egy zalai falu, kilátót és termelői piacot kapott 100 millió forintból. De a valódi hír sokkal nagyobb. Ez a beruházás a magyar modell esszenciája. Miközben Európa-szerte traktoros tüntetések zajlanak a brüsszeli agrárpolitika ellen, a magyar kormány a helyi, alulról építkező gazdaságba fektet. Ez a stratégia jelenti a valódi gazdasági szuverenitást, és Nagy István miniszter szavai pontosan kijelölik a célt, a vidék nem valaminek a széle, hanem a politika középpontja.

  • Michelin-csillagok és tanyapályázatok: a magyar vidék csendes sikertörténete

Hiba lenne a tormaföldei piacavatást egyszerű helyi hírként kezelni. Amit Nagy István agrárminiszter felvázolt, az egy tudatos, 2010 óta tartó nemzetstratégiai építkezés kézzelfogható eredménye. Ez a "Magyar Modell" a gyakorlatban, amely homlokegyenest szembemegy a globalizált, arctalan brüsszeli modellel, ami az európai gazdákat az ukrán importtal és az irreális elvárásokkal sújtja.

1. A számok nem hazudnak: A vidék gazdasági forradalma

Míg a brüsszeli politika a nagyvállalatoknak kedvez, a magyar modell a kicsiket erősíti. A miniszter által említett adatok önmagukért beszélnek:

  • Helyi piacok: 2012-ben 117 volt, ma 314. Ez közel háromszoros növekedés.
  • Kistermelők: 2010-ben alig 5 ezren voltak, ma már 23 ezren. Ez több mint négyszeres növekedés.

Ez nem véletlen. Ez egy tudatos politikai döntés eredménye. A kormány felismerte, hogy a helyi piac nemcsak "hangulatos", hanem gazdasági erőt képvisel. Megélhetést ad, egészséges élelmiszert biztosít, és a pénzt a helyi közösségben tartja, ahelyett, hogy egy multinacionális lánc profitjaként távozna az országból.

2. A "Tankönyvből tanuló" új generáció

A cikk legizgalmasabb része az úgynevezett "Tanyapályázat" sikere. A tanyákon élők 65 százaléka ma már "kiköltöző", aki – ahogy a miniszter fogalmazott – "némi túlzással tankönyvből tanul meg kecskét fejni".

Miért forradalmi ez? Mert ez a városi-vidéki agyelszívás megfordítása. Magasan képzett, innovatív gondolkodású emberek ("az élet más területén szerzett tapasztalataikat hazahozták") látnak fantáziát a vidéki gazdálkodásban. Ők azok, akik a hagyományos alapanyagokból (mint a tormaföldei füge) modern, feldolgozott termékeket (lekvár, pálinka, aszalvány) hoznak létre.

Ez az innováció az, ami a magyar gasztronómiát is a világtérképre tette. A vidéki Michelin-csillagok nem a brüsszeli lobbi, hanem a kiváló helyi alapanyagok és az ilyen újító gazdák érdemei.

3. A jövő: Támogatás a semmiből

A kormány nem áll meg. A mostani "fiatal gazda" pályázat újabb szintlépést jelent. A 14,6 milliós alaptámogatás mellé adott 75 milliós beruházási hitel már nem csak kecskefejésre elég. Ez iparfejlesztés. Ebből már savanyítóüzem, tejfeldolgozó, húsfeldolgozó építhető.

Ez a "Magyar Modell" lényege: nemcsak az alapanyagot termeljük meg, hanem a feldolgozást is itthon tartjuk, ezzel növelve a hozzáadott értéket és a nemzeti szuverenitást. A tormaföldei piac tehát nem a vége, hanem a kezdete egy olyan gazdasági rendszernek, ahol a vidék valóban a politika középpontja.

Forrás: MTI

További híreink

Nevetni fog, de hasznos: a gumicsirke a vonóhorgon tényleg segíthet

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Tápai Szabina és Kucsera Gábor 3 gyereke ritka fotón: ilyen nagyot nőttek

Pécsi dicséretek sorát kapja Liverpoolban: „A jövőben Ármin lehet az első számú kapus”

Ez igen: Ördög Nóra megmutatta az új autóját, igazi álomverda

Kiszivárgott: súlyos belső válságban a Tisza, Magyar Péter ezért kezdett kínos számháborúba

A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó

Az oroszok ismét sokkolták a világot!

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

További híreink

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó
2
Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról
3
A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét
4
Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára
5
Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen
6
Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó
7
Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó
8
A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha
9
Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó
10
Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó

Legfrissebb híreink

Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó

Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó

 Magyar Péter hamis fotókkal próbálja meg elhitetni, hogy a Békemenet volt kicsi, addig a saját pártjából szivárognak a hírek a valóságról: a Tisza Párt október 23-i rendezvénye csúfos kudarc volt. Belső informátorok és kilépő tagok beszélnek a totális belső káoszról, a "helyezkedésről" és a cserbenhagyott vidékről. A kudarcot pedig már csak hazugságokkal tudják leplezni.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!