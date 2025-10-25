Michelin-csillagok és tanyapályázatok: a magyar vidék csendes sikertörténete

Megosztás itt:

Hiba lenne a tormaföldei piacavatást egyszerű helyi hírként kezelni. Amit Nagy István agrárminiszter felvázolt, az egy tudatos, 2010 óta tartó nemzetstratégiai építkezés kézzelfogható eredménye. Ez a "Magyar Modell" a gyakorlatban, amely homlokegyenest szembemegy a globalizált, arctalan brüsszeli modellel, ami az európai gazdákat az ukrán importtal és az irreális elvárásokkal sújtja.

1. A számok nem hazudnak: A vidék gazdasági forradalma

Míg a brüsszeli politika a nagyvállalatoknak kedvez, a magyar modell a kicsiket erősíti. A miniszter által említett adatok önmagukért beszélnek:

Helyi piacok: 2012-ben 117 volt, ma 314. Ez közel háromszoros növekedés.

Kistermelők: 2010-ben alig 5 ezren voltak, ma már 23 ezren. Ez több mint négyszeres növekedés.

Ez nem véletlen. Ez egy tudatos politikai döntés eredménye. A kormány felismerte, hogy a helyi piac nemcsak "hangulatos", hanem gazdasági erőt képvisel. Megélhetést ad, egészséges élelmiszert biztosít, és a pénzt a helyi közösségben tartja, ahelyett, hogy egy multinacionális lánc profitjaként távozna az országból.

2. A "Tankönyvből tanuló" új generáció

A cikk legizgalmasabb része az úgynevezett "Tanyapályázat" sikere. A tanyákon élők 65 százaléka ma már "kiköltöző", aki – ahogy a miniszter fogalmazott – "némi túlzással tankönyvből tanul meg kecskét fejni".

Miért forradalmi ez? Mert ez a városi-vidéki agyelszívás megfordítása. Magasan képzett, innovatív gondolkodású emberek ("az élet más területén szerzett tapasztalataikat hazahozták") látnak fantáziát a vidéki gazdálkodásban. Ők azok, akik a hagyományos alapanyagokból (mint a tormaföldei füge) modern, feldolgozott termékeket (lekvár, pálinka, aszalvány) hoznak létre.

Ez az innováció az, ami a magyar gasztronómiát is a világtérképre tette. A vidéki Michelin-csillagok nem a brüsszeli lobbi, hanem a kiváló helyi alapanyagok és az ilyen újító gazdák érdemei.

3. A jövő: Támogatás a semmiből

A kormány nem áll meg. A mostani "fiatal gazda" pályázat újabb szintlépést jelent. A 14,6 milliós alaptámogatás mellé adott 75 milliós beruházási hitel már nem csak kecskefejésre elég. Ez iparfejlesztés. Ebből már savanyítóüzem, tejfeldolgozó, húsfeldolgozó építhető.

Ez a "Magyar Modell" lényege: nemcsak az alapanyagot termeljük meg, hanem a feldolgozást is itthon tartjuk, ezzel növelve a hozzáadott értéket és a nemzeti szuverenitást. A tormaföldei piac tehát nem a vége, hanem a kezdete egy olyan gazdasági rendszernek, ahol a vidék valóban a politika középpontja.

Forrás: MTI