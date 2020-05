MFB KRÍZIS HITEL: HOGY SENKI SE LEGYEN BAJBAN

3756-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 491 főre emelkedett az elhunytak száma, 1711-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1554 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. A rendkívüli jogrend visszavonása azért történhet meg, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát eredményesen zárta Magyarország - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban. A magyarok 78 százaléka utólag is indokoltnak tartja, hogy az elmúlt bő két hónap koronavírusjárvány-fenyegetésében rendkívüli jogrendet lehetővé tevő veszélyhelyzet volt Magyarországon - közölte a Nézőpont Intézet. A hosszú távú egészségügyi védekezés alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő mennyiségű és minőségű készletek - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter tudatta: egy hét alatt több mint ezer lélegeztetőgép érkezett Magyarországra, hétfőn újabb szállítmányok érkeznek. Magyarország járványügyi szempontból nagyon jól teljesített, és szakmai szempontból sem teljesített rosszul a koronavírus-járványban - jelentette ki Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgató főorvosa. Korai fázisban adagolva a Japán Avigan nevű gyógyszer alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból - közölte a gyógyszer hazai klinikai vizsgálatát koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem. Hétfőtől a vidéki, június 2-től pedig a fővárosi bölcsődék és óvodák is visszatérnek a normális működési rendhez, a gyermeket azonban nem kötelező bevinni - hangsúlyozta a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta: komoly igény van a gyermekfelügyeletre, ezért június 2-től 26-ig minden iskolában meg kell szervezni a diákok felügyeletét. Bár csökken az új fertőzöttek száma, továbbra is fenn kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott bizonyos korlátozásokat - hangsúlyozta Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa. Karácsony Gergely cserbenhagyta a Pesti úti idősotthon lakóit - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezető-helyettese videónyilatkozatában. Böröcz László azt mondta: borzalmasabbnál borzalmasabb hírek jönnek a Pesti úti idősotthonból, már 45 lakó meghalt és 310 fertőződött meg. A gyöngyöspataiak 80 százaléka csalódott a Kúria ítélete miatt, ami a gyöngyöspatai iskolaügyben született – mondta Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője a Bayer show-ban. A miniszterelnöki megbízott szerint nem igazság-, hanem jogszolgáltatás történt. Több autós szervezet is tiltakozik az ideiglenes kerékpársávok ellen Budapesten. Mélygarázsok és parkolóházak építésével lehetne a fővárosban megoldani a kerékpáros közlekedés problémáját – mondta Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke a Hír Tv-nek. Magyarország Európa-szerte példaértékűen, minden lehetséges eszközzel, kedvező adózási feltételekkel támogatja az adományozókat - fogalmazott a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert elmondta, a koronavírus-járvány miatt még több mentesség és kedvezmény jár a segíteni szándékozóknak. Széles spektrumú az új Nemzeti Biztonsági Stratégia - hangsúlyozta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. A stratégia célul tűzi ki, hogy 2030-ra Magyarország Európa öt és a világ tíz legbiztonságosabb országa közé tartozzon. A világban több mint 5,3 millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 342 ezer, a gyógyultaké 2,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Spanyolországban eddig több mint 235 ezer fertőzöttet regisztráltak, 28 752 ember halálát okozta a vírus. Belgiumban átlépte a 57 ezret a járvány megjelenése óta igazolt fertőzöttek száma, 9237-en elhunytak a betegségben. Törökországban több mint 156 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 4340-re emelkedett. Dél-Amerika vált a koronavírus-járvány új gócpontjává, ahol több mint félmillió megbetegedést és mintegy 40 ezer halálesetet regisztráltak. Boris Johnson brit miniszterelnök védelmébe vette politikai főtanácsadóját, aki sajtóhírek szerint megsértette a koronavírus-járvány megfékezése végett elrendelt karanténintézkedéseket. Az Egyesült Államokban több mint 1 millió 600 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, és 97 ezer fölé emelkedett a Covid-19 nevű betegségben elhunytak száma. Donald Trump amerikai elnök vasárnap megtiltotta a beutazást azoknak a külföldieknek, akik Brazíliából akarnának belépni az Egyesült Államokba a koronavírus-járvány idején. A csernobili atomkatasztrófához hasonlította Kína járványkezelését Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az NBC televíziónak adott interjúban. Kínának és az Egyesült Államoknak el kell kerülnie egy újabb hidegháborút - jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy az együttműködésen mindkét ország nyer, a konfrontáción viszont veszít. A Hongkonggal kapcsolatban vállalt kötelezettségeire emlékeztette Kínát Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Megduplázza a forgalomba visszaállított repülőgépei számát júniustól a Lufthansa csoport, de a koronavírus-járvány miatt a flotta csaknem 80 százaléka továbbra is a földön marad - írta a Bild am Sonntag című német lap. 5,8-as erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától, Wellingtontól a tengerben hétfőre virradóra, egyelőre nem érkeztek jelentések károkról. Száznegyven határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Már 1392-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, az aktív felhasználók száma 910 - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Családi vita miatt lövöldöztek Újpesten, az elkövető gumilövedékes fegyvert használt - közölte a rendőrség. A bíróság egy hónapra letartóztatásba helyezte azt a három férfit, akik péntek hajnalban részt vettek a Deák téri verekedésben, és egyikük két embert halálra késelt. 2,5 kilogramm kokaint találtak egy Pécs határában balesetet szenvedő motoros hátizsákjában - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Marozsán Fábián és Jani Réka legyőzte Fucsovics Mártont és Stollár Fannyt a tenisz Budapest Kupa döntőjében. Japánban folytatja pályafutását a válogatott röplabdázó Pádár Krisztián.