Mézpiac: nagyobb a kínálat mint a kereslet

Nem fogyasztanak a magyarok annyi mézet, amennyit az országban megtermelnek a méhészek. Ezért a magyar méz kétharmada külföldi piacra kerül. Ott viszont előnytelen feltételekkel tudnak csak versenyezni más országok termelőivel. A minőségi magyar méz ezentúl egyedi üvegben kerül majd forgalomba és a minisztérium idén is útjára indította a mézes reggeli programját a hazai mézfogyasztás növelése érdekében. Fazekas Sándor Tiszagyendán nyitotta meg a sorozatot.

„Nagyon fontos, mintegy húszezer család részére megélhetést nyújtó terület a méhészet a magyar mezőgazdaságnak, az akácmézen keresztül egy Hungarikummal is dicsekedhet és olyan távoli országokba, mint Japán vagy az Amerikai Egyesült Államok is jutnak el magyar mézek, illetve mézkészítmények. A méhsűrűség is egy fontos mutatószám, hiszen Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb méztermelő állama, hogyha megnézzük azt hogy milyen állománnyal rendelkezünk, hát a világon a második legnagyobb a méhsűrűség Magyarországon, tehát Görögország az első helyen áll és közvetlenül mögötte hazánk, ez is azt mutatja hogy a magyar vidéken milyen sokan szeretnek foglalkozni méhészettel” – fejtette ki a földművelésügyi miniszter.