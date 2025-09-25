Mérséklődött az infláció az év eleji szintekhez képest

Megosztás itt:

Az infláció az év eleji szintekhez képest mérséklődött az elmúlt hónapokban, míg az év hátralévő részében várhatóan továbbra is a toleranciasáv felett alakul – derült ki az MNB friss, csütörtökön közzétett inflációs jelentéséből.

Augusztusban az infláció az előző hónaphoz hasonlóan 4,3 százalékon alakult, a maginfláció pedig 3,9 százalékra mérséklődött. A hatósági és az önkéntes árkorlátozó intézkedések jelentős inflációmérséklő hatással voltak, ugyanakkor ezen körön kívül továbbra is erős vállalati átárazások figyelhetők meg. Az árkorlátozások hatásától szűrve az iparcikkek és a piaci szolgáltatások esetében is élénk volt az áremelkedés. Az élelmiszer-inflációt az árréskorlátozás bevezetésének mérséklő hatása, valamint a világpiaci folyamatok begyűrűzése határozza meg. Összességében az előző hónaphoz viszonyított árváltozások mértéke az inflációs kosár esetében enyhén a historikus átlag felett, a maginfláció esetében pedig annak megfelelően alakult augusztusban.

A lakossági inflációs várakozások enyhén csökkentek, de továbbra is magas szinten tartózkodnak. Mindezek mellett az év eleje óta összességében erősödő forint kedvező hatásai egyre inkább megjelennek a feldolgozóipari termelői árakban és az importárakban. Az infláció az év hátralévő részében várhatóan továbbra is a toleranciasáv felett alakul.

Az áremelkedés üteme 2026 elején mérséklődhet tartósan a toleranciasávba, és 2027 elején érheti el a 3 százalékos inflációs célt. Éves átlagban idén a júniusi előrejelzéshez képest némileg alacsonyabban, 4,6 százalékon, 2026-ban pedig kissé magasabban, 3,8 százalékon alakulhat a fogyasztóiár-index. 2027-ben 3,0 százalékos infláció várható.

Fotó: Shutterstock