Mérséklődik a bérleti díjak emelkedése, közeleg az albérletszezon

A lakbéremelkedés tempója folyamatosan csökken; a két évvel ezelőtti szinthez képest országosan és Budapesten már csak feleakkora az albérletdrágulás éves üteme. Ezzel párhuzamosan pedig jócskán megnőtt az albérletkínálat.

Lassult a drágulás, bővül a kínálat, átalakul a kereslet

A legfrissebb adatok alapján egyértelműen látszik, hogy zárul az albérletárolló, és a legdrágább kerületek bérletidíj-emelkedése jóval lassabb tempójú, mint a külső kerületek drágulása. Az albérletár-emelkedés lassulását jól szemlélteti, hogy 2023 júniusában az éves drágulás üteme még 15 százalék volt, tavaly júniusban már csak 10 százalék, most pedig kevesebb mint 7 százalék. Ha ez a tendencia kitart, akkor hamarosan Budapesten is bekövetkezhet a kiszámítható ütemű, éves 3-4 százalékos mértékű albérletdrágulás korszaka, ami a fejlett lakáspiacok jellemzője. Országos szinten is megfigyelhető ugyanez a tendencia, mivel a jelenlegi éves drágulási ütem közel feleakkora, mint amit 2023 júniusában mutatott a KSH-ingatlan.com lakbérindexe.

Az Otthon Start Program a nagyvárosok albérletpiaci keresletéből jókora szeletet vághat ki, és abból is a jobb anyagi lehetőséggel rendelkező, hitelképes bérlők dönthetnek a bérlés helyett az első lakásuk megvásárlása mellett.

A befektetői aktivitásnak köszönhetően ráadásul a kínálat még tovább nőhet a július végén induló albérletszezonban.

Az Ingatlan.com szakértője, Balogh László szerint a következő egy-két hónapban két erő fog egymásnak feszülni: indul az albérletszezon, és beindul az albérletkeringő, ősszel pedig indul az Otthon Start, ami átterelheti a bérlést tervezőket a lakásvásárlók közé. Ez csökkentheti az albérletek iránti keresletet, ami lassíthatja a lakbérdrágulást, tehát közvetve a piacon maradó bérlőket támogatja. A befektetők év eleji lakásvásárlási hullámának köszönhetően tovább bővülhet a kiadó ingatlanok friss kínálata, ami szintén lassíthatja a bérleti díjak emelkedését. „A jelenlegi tendenciák alapján elmondható, hogy minden eddiginél izgalmasabb albérletszezon elé nézünk” – értékelte a helyzetet a szakember.

