Mérséklődhet az ingatlanok drágulása

2018. DECEMBER 30., VASÁRNAP ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK JANUÁR ELEJÉN LEVÉLBEN MEGKERESI A FIDESZ TÁMOGATÓIT - KÖZÖLTE A KORMÁNYPÁRT KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA. 133 EZER FT-RA NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 2019-TÕL. A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT JÖVÕRE 335 MILLIÁRD FORINT MARADHAT A CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY MIATT A GYERMEKET NEVELÕ SZÜLÕKNÉL MAGYAR IDÕK. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 2019-BEN IS FOLYTATÓDIK ÉS BÕVÜL AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM MONDTA SZOMBATI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. FIDESZ: HA AZ ELLENZÉKEN MÚLNA, OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM SEM LENNE. GYÖNGYÖSI MÁRTON: A JOBBIK PROGRAMALAPÚ VITÁRA KÉSZÜL AZ EURÓPAI PARLAMENTI KAMPÁNYBAN MONDTA SZOMBATI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. MEGKEZDÕDÖTT A REGISZTRÁCIÓ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-ELÕVÁLASZTÁSRA. A FIDESZ BOJKOTTÁLJA A TÚLÓRATÖRVÉNY MIATT ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSNAPOT. GULYÁS GERGELY: A BALLIBERÁLIS OLDAL KIZÁRÓLAGOS FELELÕSSÉGE, HOGY MEGJELENT A FIZIKAI FENYEGETÉS ÉS ERÕSZAK A PARLAMENTI POLITIKA ESZKÖZTÁRÁBAN. ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA. ELFOGADTA SZOMBAT ESTE AZ OLASZ TÖRVÉNYHOZÁS OLASZORSZÁG 2019-ES KÖLTSÉGVETÉSÉT, ÉS BIZALMAT SZAVAZOTT A LIGA-5 CSILLAG MOZGALOM-KORMÁNYNAK. AZ OLASZ KORMÁNY SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT AZ ETNA KÖRNYÉKÉRE. MINTEGY 25 EZER EMBER VONULT FEL ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK HATALMA ELLEN TILTAKOZVA SZOMBAT ESTE BELGRÁD UTCÁIN. MOSZKVA ELFOGADHATATLANNAK TARTJA, HOGY A NÉMET KANCELLÁR ÉS A FRANCIA ÁLLAMFÕ AZ UKRÁN TENGERÉSZEK SZABADON ENGEDÉSÉT KÖVETELI. OROSZORSZÁG MINTEGY ÖTVEN TERMÉKRE BÕVÍTETTE KI AZ UKRAJNAI ÁRUCIKKEKRE KIVETETT IMPORTTILALMAT. PETRO POROSENKO UKRÁN ÁLLAMFÕ SZOMBATON ALÁÍRTA A TÖRVÉNYT, AMELY KITERJESZTI AZ UKRAJNA ÁLTAL ELLENÕRZÖTT TERÜLETET A FEKETE-TENGEREN. ÕRIZETBE VETTEK EGY SZÍRIAI ÁLLAMPOLGÁRT A NÉMET HATÓSÁGOK SZOMBATON, A GYANÚ SZERINT TERRORCSELEKMÉNYT KÉSZÍTETT ELÕ HOLLANDIÁBAN. LEZÁRTÁK A HANNOVERI REPTERET, MIUTÁN EGY AUTÓ ÁTTÖRTE A KAPUT ÉS KÖZEL KERÜLT A KIFUTÓPÁLYÁHOZ, A RENDÕRSÉG SZERINT NEM TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. AZ EGÉSZ VILÁG NYER AZON, HA A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS MÛKÖDIK ÍRTA ÚJÉVI ÜZENETÉBEN ANTÓNIO GUTERRES ENSZ-FÕTITKÁR. JEAN-CLAUDE JUNCKER: NEM BIZTOS, HOGY ROMÁNIA POLITIKAILAG FELKÉSZÜLT A SOROS EU-ELNÖKSÉGÉRE JANUÁR 1-JÉTÕL. A HETEDIK HÉTRE VESZÍTETTEK LENDÜLETÜKBÕL A SÁRGA MELLÉNYESEK TÜNTETÉSEI FRANCIAORSZÁGBAN, SZÁMUK PÁR SZÁZRA VOLT TEHETÕ EGY-EGY NAGYOBB VÁROSBAN HELYI SAJTÓSZEMLE. 40 FEGYVERESSEL VÉGEZTEK AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK EGY NAPPAL A PÉNTEKI HÁROM EMBER ÉLETÉT KÖVETELÕ GÍZAI PIRAMSOKNÁL TÖRTÉNT BUSZOS MERÉNYLET UTÁN. KOMPOKAT BÉREL A BRIT KORMÁNY, HOGY BIZTOS LEGYEN NAGY-BRITANNIA ÁRUELLÁTÁSA ABBAN AZ ESETBEN, HA NEM LÉP ÉRVÉNYBE A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS. BEVONULT A SZÍRIAI HADSEREG MANBÍDZSBA SZOMBATON, AMI AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSA UTÁN TÖRÖKORSZÁG KÖVETKEZÕ CÉLPONTJA A KURDOK ELLENI HARCBAN. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK: "NAGYON JÓL ALAKULNAK"A KERESKEDELMI HÁBORÚ LEZÁRÁSÁT CÉLZÓ TÁRGYALÁSOK KÍNÁVAL ÍRTA TWITTEREN. A MEXIKÓVAL KÖZÖS HATÁR LEZÁRÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK, HA A DEMOKRATÁK NEM SZAVAZZÁK MEG A TERVEZETT FAL KÖLTSÉGVETÉSÉT. HATALMAS HÓVIHAROK PUSZÍTOTTAK AZ USA KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, AZ ÍTÉLETIDÕ MIATT LEGKEVESEBB KETTEN MEGHALTAK. JELENTÕSEN KÖNNYEBB LESZ LEGÁLISAN LÕFEGYVERHEZ JUTNI A JÖVÕBEN BRAZÍLIÁBAN - ÍGÉRTE JAIR BOLSONARO MEGVÁLASZTOTT BRAZIL ELNÖK. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A VAS MEGYEI ÕRISZENTPÉTER KÖZELÉBEN SZOMBAT ESTE, A JÁRMÛ SOFÕRJE ÉLETÉT VESZTETTE. FELROBBANT PETÁRDÁTÓL KÉT UJJA SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY 17 ÉVES LÁNYNAK, A LAKÁSÁN TALÁLT PETÁRDÁKAT, MEGSEMMISÍTÉSRE LEFOGLALTÁK A RENDÕRÖK. ORFK: A SZILVESZTERI PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖKET DECEMBER 28-31. KÖZÖTT NAGYKORÚAK ENGEDÉLY NÉLKÜL VÁSÁROLHATJÁK, ÉS DECEMBER 31-ÉN 18 ÓRÁTÓL JANUÁR 1-ÉN 6 ÓRÁIG FEL IS HASZNÁLHATJÁK. A PETÁRDA HASZNÁLATA TILOS, AKI ENGEDÉLY NÉLKÜL SZERZI BE SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ELKOBZÁS UTÁN A MAXIMÁLISAN KISZABHATÓ BÍRSÁG 150 EZER FORINT POLICE.HU.