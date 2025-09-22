Menczer Tamás: Ukrajna uniós csatlakozása megölné az európai gazdákat + videó

Megosztás itt:

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában részletet közölt Dmitro Kuleba beszédéből, akinek szavai szerint jelenleg az egész ukrán agrárium "kategorikusan összeegyeztethetetlen" az európai mezőgazdasággal. "Vagyis, ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában" - mondta a volt ukrán külügyminiszter a videón.

Menczer Tamás ennek kapcsán leszögezte: Ukrajna uniós csatlakozása megölné, tönkretenné a magyar gazdákat és a magyar gazdaságot is.

"Ne feledd, a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. A Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. De mi nem!" - hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Rögzítette: a kormány és a kormánypártok nemet mondanak Ukrajna uniós tagságára.

"Nekünk Magyarország az első. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!" - fogalmazott Menczer Tamás.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Videó: Menczer Tamás/Facebook