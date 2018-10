Mélyebben zsebbe kell nyúlni a boltban

Drágulhatnak az élelmiszerek a mezőgazdasági árak emelkedése miatt – írja a Népszava. A zöldségfélék termelői ára egy év alatt majdnem a negyedével, a burgonyáé pedig több mint 40 százalékkal nőtt a KSH legfrissebb adatai szerint. Az árnövekedést nemcsak a hazai, mintegy 10 százalékos terméskiesés okozta, a nagy európai gabonatermelő országokban is átlag alatti mennyiséget takarítottak be. A lap hozzáteszi, hogy a tej és a tojás is folyamatosan drágul az év eleje óta, a gyümölcsök termelői ára viszont némileg csökkent a tavalyihoz képest.