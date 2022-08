Megújul Bükfürdő legnagyobb szállodája

Megosztás itt:

A Hunguest Bük két, korábban külön egységként üzemelő szálloda, a Hunguest Hotel Répce és a Hunguest Hotel Répce Gold egyesülésével jön létre. Augusztus 29-én nyílik meg a vendégek előtt az egykori Hunguest Hotel Répce teljeskörűen felújított épülete, amely a Hunguest Bük keleti szárnyaként üzemel tovább. Ezzel párhuzamosan bezárásra kerül és elkezdődik a Hunguest Hotel Répce Gold épületének fejlesztése, melynek átadása 2023 második negyedévében várható. A két hotel egyesülésével létrejön Bükfürdő legnagyobb, 360 szobás szállodája, amely négycsillagos kényelemmel várja a fürdővárosba látogatókat.

A közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező szállodai szárny 116 kétágyas, illetve 36 családi szobával és 19 lakosztállyal várja vendégeit. A fejlesztés során az összes lakóegység megújult, nyolc új szoba került kialakításra, a pincétől a padlásig újjávarázsolt hotel modernizált közösségi terekkel, szaunavilággal, megnövelt alapterületű étteremmel és 125 négyzetméteres játszóházzal fogadja az érdeklődőket. A hetvenes években épült, műszaki szempontból elavult ingatlan komplex gépészeti és energetikai korszerűsítésen esett át.

A szobaár tartalmazza a fürdőbelépőt is, így a Hunguest Bük vendégei a fűtött folyosón akár egy fürdőköntösben is átsétálhatnak a 34 medencével és több mint 5000 négyzetméternyi vízfelülettel rendelkező Bükfürdő Thermal & Spa fürdőkomplexumba. Magyarország egyik legjobb fürdőélményén túl számos programot kínál a Vas megyei város: júliusban nyitott az ország legmodernebb VR élményparkja, a Funcity, rövid autózással pedig elérhető Kőszeg és a szomszédos Ausztria is, valamint a kerékpáros turisták is számos útvonal közül választhatnak Bükfürdő környékén.

A fővárostól mindössze kétórányira található Hunguest Bük a várakozások szerint a belföldi utazók mellett népszerű célpontja lesz a cseh, német és osztrák vendégeknek is.

„A Hunguest Bük keleti szárnyának megnyitásával már 600 megújult szobát adtunk át fejlesztési programunkban. Több mint ezer kollégánkkal azon dolgozunk, hogy a Hunguest Hotels most is és a jövőben is a legjobb ár-érték arányú pihenési lehetőséget biztosítsa azoknak, akik szállodáinkat választják. – mondta el Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója, az OPUS GLOBAL turisztikai divízióvezetője.

Az újranyitó szállodai szárny várhatóan évente több mint 80 ezer vendégéjszakával és több tízmillió forint idegenforgalmi adóbevétellel járul hozzá Bükfürdő turisztikai teljesítményéhez.

A Hunguest Bük két szárnyának fejlesztésére közel hatmilliárd forintot fordít a Hunguest Hotels, az összeg 25%-át teszi ki a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében elnyert támogatás.

OPUS GLOBAL Nyrt.