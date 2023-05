Megtiltják a földadót

Megosztás itt:

Soha többé földadót! - írta közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István bejelentette: A kormány, a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara most is a magyar gazdák mellé állt, támogatja a földadó eltörlését. Az ehhez szükséges törvénymódosító javaslatot Győrffy Balázs NAK és Jakab István MAGOSZ-elnökkel közösen nyújtották be minap a parlamentnek.

Hódmezővásárhely polgármestere, a történelmi aszálykárok idején is azzal büszkélkedett, hogy földadót vezetett be. Márki-Zay Péter a sarccal még elkeserítőbb helyzetbe hozta a helyi gazdákat.