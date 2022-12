Megteltek az ünnepek alatt a mátrai hotelek

Egyre népszerűbb üdülőhely a Mátra, folyamatosan növekszik a vendégéjszakák száma. A karácsonyi időszakban a mátraházai Hotel Ózon gyakorlatilag megtelt.

Az ünnepi időszak hagyományosan erős, ma már nem csak otthon, családi körben töltik az emberek az ünnepeket, hanem szívesen mennek szállodába is, így van ez most is, az ünnepekre, az ünnepek között és szilveszteri időszakra is, sőt most a kibővült téli szünettel a szálloda tulajdonképpen telt házat jelenthet