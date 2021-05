Megteltek a hosszú hétvégére a balatoni szállodák

647 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 801 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 475 főre emelkedett. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán bejelentette: már 5 millió magyar állampolgárt beoltottak, életbe léptek az enyhítések. A kormányfő köszönetet mondott azoknak, akik beoltatták magukat. Orbán Viktor arra kérte azokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy az eredmények megőrzése érdekében vegyék fel az oltást. Megjelentek a miniszterelnök által bejelentett enyhítések részletszabályai. Ötmillió beoltott után eltörölték a kijárási tilalmat, nem kötelező maszkot viselni az utcán. A távolságtartási szabály is megszűnt, a 10 ezer főnél nagyobb településeken a polgármesterek külön jogkörben sem rendelhetik el a maszkok viselését. Az orosz és a kínai fél is leszállította a Magyarország által megrendelt vakcinamennyiséget - jelentette be Menczer Tamás. A külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára kiemelte: az orosz Szputnyik-vakcina csaknem 900 ezer, a kínai Sinopharm-vakcina pedig több mint egymillió ember életét védi, ez azt bizonyítja, hogy az oltásellenes baloldal csúfosan megbukott. Bejelentette indulását a jövő évi országgyűlési választáson Fürjes Balázs. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közölte, Budapest 3. választókerületében, a XII. és a II. kerület egy részét tartalmazó körzetben lesz a kormánypártok jelöltje. A magyarok csaknem kétharmada nem kér a jelenlegi ellenzékből - derült ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a volt jobbikos képviselő, Varga-Damm Andrea készíttetett. A független országgyűlési képviselő új pártot alapított Reformerek néven, ezért kérte ki az emberek véleményét. A felmérés szerint a magyar 43 százalék elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok, még a MSZP szavazók 27 százaléka is így gondolja. Orosz befektetőnek adná el az albertfalvi termelői piacot Újbuda baloldali önkormányzata - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Novák Előd szerint iroda- vagy társasház építése helyett a közösségi térként is szolgáló, a városvezetés által szándékosan elhanyagolt piac fejlesztésére lenne szükség. Vírustesztekhez is használt fiolák gyártásában erősödik Magyarország önellátása - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sok kisvállalkozásnak az átalányadózás lehet a legjobb választás jövőre, amennyiben a Pénzügyminisztérium javaslatát az Országgyűlés megszavazza – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Járványügyi korlátozások közepette tartották Csíksomlyón a hagyományos pünkösdi zarándoklatot. A hithez, a Szűz Máriához, a Csíksomlyóhoz való ragaszkodást hirdette prédikációjában a pünkösdszombati búcsú szónoka, a moldvai származású Salamon József gyimesbükki plébános. A világon 165,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 3,4 millió - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adataiból. Életbe léptek az enyhítések Szlovéniában, megszűntek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános összejöveteleken. A fiatalok koronavírus elleni oltakozásának felgyorsítására indult kampány Szerbiában, a szakértők szerint ugyanis a 18 és 35 év közöttiek körében a legalacsonyabb az oltási hajlandóság. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt mintegy 4600 új fertőzöttet jegyeztek fel. Izrael és a Gázai övezetet vezető Hamász radikális palesztin szervezet betartja a 11 napos konfliktusuknak véget vető tűzszünetet. A mianmari juntavezér szerint az ország korábbi vezetője, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjí jó egészségnek örvend, napokon belül bíróság elé állítják. Mianmarban a puccs óta a biztonsági erők legalább 812 embert öltek meg, és csaknem ötezer embert vettek önkényesen őrizetbe. Lövöldözés volt Minneapolis belvárosában, két ember meghalt, nyolc megsebesült. Több késes támadás történt Amsterdamban. Halálra késeltek egy 64 éves férfit, négy másik embert megsebesítettek - szemtanúk szerint a támadó 29 éves amstelveeni férfi zavarodott elmeállapotban volt. Az Air India mintegy 4,5 millió ügyfelének személyes adataihoz fértek hozzá számítógépes kalózok - közölte a légitársaság. Mindenfajta karantén- és tesztkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolással - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Összeütközött két autó a Nagyszénás és Orosháza közötti úton, egy kilencéves gyerek életét vesztette. Halálra gázolt a vonat egy nőt a pécsi Ürögi fasoron lévő vasúti átjáróban. Hosszú Katinka bronzérmet szerzett 200 méter vegyesen a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Telegdy Ádám ötödik lett 200 méter háton, a magyar 4x100 méteres vegyes gyorsváltó szintén az ötödik helyen végzett az úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf a legjobb, Szabó Szebasztián pedig a hatodik idővel jutott döntőbe 100 méter pillangón az úszó Európa-bajnokságon. Lorenzo Fortunato nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, Valter Attila megtartotta 12. helyét összetettben. A Szolnoki Dózsa nyerte a férfi vízilabda ob I-et, miután a döntő második mérkőzésén is legyőzte az OSC Újbuda együttesét. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - MTK Budapest 33:21; Hungast Szombathelyi KKA - Békéscsabai Előre NKSE 26:24; Érd - Alba Fehérvár KC 25:29; DVSC Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria 27:29; Siófok KC - Motherson Mosonmagyaróvári KC 26:22 Férfi kézilabda NB I: Budakalász - Telekom Veszprém 27:38; Orosházi FKSE-Linamar - Grundfos Tatabánya KC 18:36; Csurgói KK - Ferencvárosi TC 33:29; MOL-Pick Szeged - Dabasi KC VSE 42:27 Charles Leclerc, a Ferrari pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén.