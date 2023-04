Megteltek a balatoni szállodák a húsvéti hosszú hétvégére

Megosztás itt:

A legtöbben szeretteik, családjuk körében töltik az ünnepeket, amelyet már előre megterveztek.

Nemcsak a szállodákban, a városban is színes programokkal várták a családokat. Kicsik és nagyok együtt futhattak a hatodik nyúlfutamon Siófok szívében.

A gyerekek és szüleik emellett tojásevő- és pucoló versenyen is összemérhették tudásukat.

A családok népi játékokkal is megismerkedhettek, és készíthettek díszeket is. Húsvétvasárnapra az idő is jobb lett, így a programokat több százan élvezhették.

A siófoki Nyuladalom húsvéthétfőn is várja az érdeklődőket, versenyekkel, néptánc bemutatóval és koncertekkel.