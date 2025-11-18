Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az MVM csoport villamosenergia- és földgáz-nagykereskedelmének másfél éve folyó integrálása révén a közelmúltban megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. Létrejöttének első lépcsőjeként az áramnagykereskedő MVM Partner átvette az MVM CEEnergy gáznagykereskedelmét, hogy akkortól MVM ONEnergy Zrt. néven működjön tovább.

A CEEnergynél a szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó tevékenység marad. A fiatal MVM ONEnergy hatékonyabb működéssel, több forrásból származó energiával és erősebb regionális jelenléttel kívánja növelni Magyarország ellátásbiztonságát és árstabilitását.

Azon dolgozik, hogy Közép-Európa vezető energiakereskedőjeként erősítse az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, közben a lakosságnak és a vállalkozásoknak is megbízhatóbb, kiszámíthatóbb energiapiacot teremtsem. Az élén november 1-jétől Orbán Gábor vezérigazgató áll, aki a társaság feladatairól nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Az interjúból többek között kiderül, hogy

miért került egy cégbe az MVM CEEnergy és az MVM Partner nagykereskedelme,

milyen feladat hárul az új társaságra a stratégia szerint,

Európai mércével mekkora a ONEnergy piaci súlya, ereje,

mely gázvásárlási szerződések kerültek át az átalakulással az MVM ONEnergyhez,

mikor jár le a magyar–orosz hosszú távú szerződés és mikor és miért kell esetleg módosítani,

mennyire reális a Románia felől érkező gázra alapozni,

dolgozik-e a gázimport további diverzifikálásán az MVM ONEnergy,

vásárol a társaság orosz gázt a hosszú távú szerződésen felül is, más kereskedőktől,

évente mennyi gázzal kereskedik a ONEnergy és

milyen földgázinfrastruktúra-fejlesztésekre lenne szükség ahhoz, hogy növekedjen a ONEnergy mozgástere.

