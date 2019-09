Megnyílt a Jász Expó

Kövér László szerint olyan világot élünk, amelyben szükség van arra, hogy a nemzedékek szövetséget kössenek egymással, meg kell erősíteni a nagyszülőket is magukba foglaló, tágabb értelemben vett családokat. A társadalom családokért vállalt felelősségének fontosságát hangsúlyozták egyházak és családszervezetek képviselői a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti szavazásra nincs lehetőség; választójogát kizárólag az gyakorolhatja, aki október 13-án Magyarországon tartózkodik. Összegyűjtötte a főpolgármester-jelöltséghez szükséges ajánlásokat Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület jelöltje. Fontos, hogy tudják az emberek, Tarlós István Európa egyik legjobb várospolitikusa míg a kihívói egy sokkal gyengébb minőséget képviselnek - mondta a Fidelitas elnöke a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában. Böröcz László közölte: a negatív plakátkampányra azért volt szükség, mert Karácsony Gergely, Puzsér Róbert és Berki Krisztián megnyilvánulásai annyira kínosak, hogy fel akarták rá hívni a figyelmet. Vidéken is megkezdődött a rezsiutalványok kézbesítése. Fónagy János közölte: a kormány számára mindig is fontos volt a nyugdíjasok megbecsülése, ezért részesültek ők is a gazdasági növekedésből. Az államtitkár szerint Gyurcsányéknak és a szocialistáknak lett volna lehetőségük csökkenteni a közműdíjakat, ehhez képest 2010 előtt Magyarországon számtalanszor emelték az árakat. Elégedettek a húzóágazatnak számító turizmus szolgáltatói az idei nyár mérlegével. Nyilvántartásba vette az első országos nemzetiségi listákat a Nemzeti Választási Bizottság. KSH: Júliusban 12 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Több mint 7300 fiatal kezdi meg tanulmányait az Agrárminisztérium intézményeiben. A magyar gazdaság a rekordok időszakát éli, az európai uniós tagországok közül a leggyorsabb növekedési ütem Magyarországé - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Giuseppe Conte olasz kormányfő ismételt miniszterelnöki megbízatásához. Jelentősen romlott a német lakosság szubjektív biztonságérzete a korábbi években megszokotthoz képest - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Több mint 15 ezer diák utazhatott a határon túlra idén a Rákóczi Szövetség támogatásával - mondta Csáky Csongor, a szervezet elnöke. Géczi János kapja a balatonfüredi Salvatore Quasimodo költőverseny fődíját. A keresztényüldözésről, a keleti és nyugati keresztény egyházak együttműködéséről és az orosz ortodox egyház magyarországi munkájáról is szó volt Orbán Viktor miniszterelnök és Hilarion volokalamszki metropolita megbeszélésén a Karmelita kolostorban. Magyarország és Bulgária európai szinten is kimagasló mértékben támogatja a családokat, szemben a migrációval - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és a külügyminiszter, miután Budapesten fogadta Marijana Nikolova bolgár miniszterelnök-helyettest. Frans Timmermans Libe bizottságban tartott nyitó beszéde azt mutatja, hogy Brüsszelben tovább folytatódik a bevándorlás párti és az azt ellenző erők küzdelme - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorába Bakondi György közölte: indokolt az illegális bevándorlás miatti válsághelyzet meghosszabbítása hazánkban, hiszen az év első 8 hónapjában az érkezők száma meghaladta a 7300-t. A német szövetségi kormány aggodalommal figyeli, hogy ismét egyre több csónak érkezik migránsokkal a török partokról Görögországba - közölte Martina Fietz német kormányszóvivő-helyettes. A brit parlament felsőháza jóváhagyta annak a törvénynek az életbe léptetését, amely elvben lehetetlenné teszi, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból. Az ellenzéki brit Munkáspárt nem fogja támogatni a hétfői szavazáson Boris Johnson konzervatív brit kormányfő indítványát előrehozott választások kiírására - közölte a párt egy névtelenséget kérő forrása. Boris Johnson brit kormányfő a lemondás gondolatát egyelőre megfontolni sem hajlandó - derült ki a kormányfő skóciai látogatásán elhangzott újságírói kérdésre adott válaszából. Megkezdődött az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte a TASZSZ hírügynökséggel Nyikolaj Polozov, az ukrán tengerészek egyik ügyvédje. Felszálltak Moszkva vnukovói, illetve Kijev boriszpili repülőteréről az orosz-ukrán fogolycsere keretében szabadon bocsátott személyeket szállító repülőgépek. Irán üzembe helyezett több korszerű, urándúsító centrifugát - közölte az Iráni Atomenergia-ügynökség szóvivője, Behrúz Kamalvandi. Elektromos sokkolóval támadta meg Ella Pamfilovát, az orosz Központi Választási Bizottság elnökét Moszkva környéki otthonában egy maszkot viselő behatoló - a házból semmi sem tűnt el. A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. Amazónia védelmére megállapodást kötött a térség hét országa. Eszerint megelőzendő az idei nyáron történt hatalmas erdőtüzeket, összehangolják katasztrófavédelmi tevékenységüket és a műholdas megfigyelést. Megszűnt a távközlési kapcsolat a Csandraján-2 indiai holdszonda holdra szálló egységével. Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében. Baleset miatt lezárták a 21-es főutat Szurdokpüspökinél. Baleset miatt lezárták az M19-es autóutat. A rendőrség 101 tő cannabist talált egy becskei ház udvarán. Kovács Sarolta a 13. helyen végzett a hagyományos versenyben a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon - a magyar női csapat ötödik lett. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Szent István SE 33:22; FTC-Rail Cargo Hungaria - Kisvárda Master Good SE 30:22, Motherson-Mosonmagyaróvár - Váci NKSE 28:29 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Sport36-Komló 37:21; Váci KSE - FTC-HungaroControl 21:24 Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - UVSE 18:9