Megnyílt a 46. nemzetközi turisztikai Utazás Kiállítás, a HUNGEXPO

Az Utazás kiállítás minden évben igyekszik ráirányítani a figyelmet egy-egy hazai desztinációra. Bár a szezon még csak most indul, az már bizonyos, hogy idén is a tengerparti úticélok lesznek a legnépszerűbbek. A kiállításon szerepet kapnak hazai és külföldi vendégek is. A nagyközönség inspirációt gyűjthet a több, mint 50 belföldi- és külföldi úti cél kínálatából. Az Utazás kiállítás vasárnap délutánig tart nyitva a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

Több résztvevő cég képviselője is megszólalt a HírTv kamerája előtt.

Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője: ,,A negyvenhatodik utazás kiállításon Gyula és Békés vármegye a belföldi díszvendég, így szeretnénk bemutatni Gyula és a vármegye turisztikai kínálatát."

Gruber Csaba, ügyvezető, tulajdonos: ,,Nálunk itt van az összes utazásunk, az összes ajánlat a saját ajánlatainkon kívül. A legnépszerűbb úti célok idén ugyanúgy a török riviéra, Törökország."

Tóth Nóra: ,,Caorle, az olasz város mindent nyújt. Van egy nagyon kellemes, romantikus óvárosa, ez télen-nyáron elérhető, nyáron viszont inkább a hotelek, kempingek és apartmanok állnak a vendégek rendelkezésére."