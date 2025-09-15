Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Meglepő helyekre kezdett el ömleni az USA helyett a kávé, a közelünkbe is – lehet, hogy olcsóbb lesz?

2025. szeptember 15., hétfő 08:15 | Világgazdaság

Már a vámok bevezetése előtt rekordot döntöttek az árak. Az első hónapban drasztikusan visszaesett a brazil kávé exportja az Egyesült Államokba.

  • Meglepő helyekre kezdett el ömleni az USA helyett a kávé, a közelünkbe is – lehet, hogy olcsóbb lesz?

Majdnem a felére zuhant augusztusban a brazil kávé Egyesült Államokba irányuló exportja, miután életbe léptek az országra kivetett 50 százalékos vámok. Az amerikaiaknak egyre mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlni, mert a kávé ára már egyébként is az egeket ostromolja.

 Augusztus 6-án léptek életbe a Donald Trump által kivetett 50 százalékos vámok a brazil árucikkekre. Az ország természeti csapásként kezeli a tarifákat, első lépésként segélycsomagot nyújt az exportőröknek. Luiz Inácio Lula da Silva elnök nem hajlandó tárgyalni amerikai kollégájával a vámok elkerüléséről, a BRICS soros elnökeként inkább Kínával és Oroszországgal készül közös fellépésre.

A vámok azonban máris éreztetik a hatásukat: a kávéexportőröket képviselő Cecafe adatai szerint augusztusban 46 százalékkal esett a kivitel az Egyesült Államokba, miközben nőtt a latin-amerikai országokba.

A legnagyobb importőr azonban Németország lett, annak ellenére, hogy kicsit visszaesett az export. Bármilyen meglepő ugyanis, de Németország jelentős szereplő a pörkölt kávé globális piacán annak ellenére, hogy nem termel kávét. A pörkölési ágazat a második legnagyobb Európában az olasz mögött.

Jelentősen megugrott a brazil kivitel 

  • Mexikóba (90 százalékkal) 
  • és Kolumbiába (578 százalékkal) is, 

a Reuters tudósítása szerint azonban mind a kettő messze elmarad a némettől.

Az Egyesült Államokba irányuló neszkávéexport még nagyobb mértékben, 59,9 százalékkal zuhant az elmúlt hónapban.

Ha nő a kínálat, gondolhatnánk, ez Európának még jól is jöhet, mert lecsapódhat a kávé árának csökkenésében. Sajnos nem ez történt, hanem fordítva. A német statisztikai hivatal szerint a kávé és hasonló termékek ára augusztusban 22,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Eközben Magyarországon 18,5 százalékkal drágult a kávé. Ha ez vigasztaló: Amerikában még nagyobb a drágulás.

A brazil kávé adja az amerikai fogyasztás harmadát

Brazília a világ legnagyobb kávétermelője és az Egyesült Államok a legnagyobb fogyasztó. Ami nagyobb probléma az amerikaiak számára, hogy a felhasznált mennyiség harmadát, pontosan 32 százalékát Brazília adta, a helyi termelők csupán a hazai kereslet 1 százalékát képesek kielégíteni.

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: AFP

 

További híreink

Szélvihar, villámok és zivatarok söpörnek végig az országon – mutatjuk, hol és mikor csap le

Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó

Károly király és Kamilla házassága válságban: kiderült, hogy már nem is élnek együtt

„Kínos volt, amit Kerkez csinált” – záporoznak a kritikák a védő felé

Marco Rossi nem lát esélyt; Szoboszlai Dominik is megtörte a csendet

Váratlan pofon érkezett Magyar Péternek Amerikából, kezdhet aggódni

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

„Vissza a PL-be" – Szoboszlai Dominik üzent a drámai Liverpool-siker után

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó

További híreink

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó

Komment - Bárki célpont lehet + videó

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
2
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
3
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
4
Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó
5
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
6
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
7
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
8
Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó
9
Zelenszkij: A leghatékonyabb szankciók az orosz olajfinomítókban okozott tüzek
10
Sajtóklub – Kell-e félnünk itthon pszichopata merénylőtől? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Sok telekomos nem fog örülni

Sok telekomos nem fog örülni

 Hálózati korszerűsítés miatt a héten időszakosan több településen és fővárosi kerületben is szünetelhetnek a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatásai. A társaság a honlapján közölt felsorolásban jelezte: a munkák miatt az otthoni internet, tv- és telefonszolgáltatásban is lehet kiesés, akár több órán át is.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!