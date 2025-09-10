Meglepő fordulat: Magyarország már nem a legeladósodottabb a V4-ek között – íme a valóság az államadósságról

Megosztás itt:

Magyarország államadóssága 2010 óta 21,9 ezermilliárdról 60 ezermilliárd forintra nőtt, de a GDP gyorsabb növekedése miatt az adósságráta stabil, 73-74% körül mozog. Eközben Lengyelország (55,3%), Szlovákia (62,8%) és Románia rohamosan eladósodik, utóbbi nominális adóssága 14 év alatt hatszorosára nőtt!

Csehország kivétel, de ott megszorításokkal tartják kordában a hiányt. Nagy Márton szerint 2027-re csökkenhet 73% alá a magyar ráta, de az IMF 80%-os emelkedést jósol az évtized végére. A lényeg: Magyarország már nem a V4-ek legrosszabb tanulója, a stabil gazdaságirányítás kiemeli a régióból!Lényeg magyarázata:

A VILÁGGAZDASÁG cikke azt mutatja be, hogy bár a magyar államadósság nominálisan jelentősen nőtt, a GDP-arányos ráta stabil, mert a gazdaság gyorsabban nőtt. A V4-ek közül Lengyelország, Szlovákia és Románia eladósodása gyorsabb, így Magyarország már nem a legrosszabb a régióban. Csehország szigorú megszorításokkal tartja kordában az adósságot, de a magyar gazdaságirányítás is sikeresen stabilizálja a helyzetet, amit Nagy Márton céljai (csökkenő hiány, 74% alatti ráta) és a régiós összehasonlítás is alátámaszt. Az IMF borúlátó, de a magyar pozíció a V4-ek között erősödik.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva