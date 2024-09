Megkötötte a MOL a megállapodásokat: biztosított a kőolaj folyamatos szállítását a Barátság vezetéken + videó

A helyzet most úgy áll, hogy a MOL a megfelelő megállapodásokat jó eséllyel meg tudja kötni. Ez technikailag azt fogja jelenteni, hogy bár költségesebb lesz, a szállítás és a kockázat is a MOL-é az orosz ukrán határtól, de van olyan jogi megoldás, amellyel biztosítható továbbra is hosszútávon a kőolaj ellátás a tranzit szempontjából veszélyeztetett vonalon – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Az is látszik, hogy Brüsszelben egyre kevésbé válogatnak azon eszközök között, amelyeket ellenünk felhasználnak annak érdekében, hogy rávegyenek minket a békepárti politikánk feladására. De itt is természetesen találunk megoldást – mondta a külügyminiszter.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.