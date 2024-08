Megkongatta a vészharangot az európai autóipar fölött a német „autópápa"

Megosztás itt:

Az "autópápaként" ismert Dudenhöffer, a CAR autóipari kutatóintézet igazgatója, a ferdi research GmbH ügyvezető igazgatója szerint "búcsút mondhatunk az európai autóiparnak". Rámutatott ugyanakkor arra, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök védnöksége alatt Olaszország jelenleg Kína segítségével próbálja megtalálni az "arany középutat".

Az, hogy ez nem tetszik az Európai Bizottságnak, lényegtelen. A jövő mindenesetre az elektromos autóké - szögezte le.

Az elektromos autók gyártása területén a Kínával kialakított partneri kapcsolatok - mint amilyet például Olaszország jelenleg a Dongfenggel tervez, amelynek részeként gyárat akarnak az országba telepíteni - a szakértő szerint sikerre vannak ítélve, "mert a kínaiak már sokkal jobban értik és kezelik az elektromos autót, mint mi". Ugyanakkor Kínában már méretgazdaságossági szempontból is szintet léptek a technológiában, és megvan minden feltételük ahhoz, hogy olcsóbban állítsanak elő járműveket. Az ehhez szükséges akkumulátorgyártás is "új otthonra talált" Kínában - mutatott rá Dudenhöffer.

"Európában elfecséreltük, átaludtuk az időt" - jelentette ki. Véleménye szerint Giorgia Meloni megközelítése a követendő példa a jövő elektromos autóiparát tekintve. "Fel kell pörgetni a dolgokat, támogatni kell mindenkit az ágazatban."

A közgazdász szorgalmazza a kínai gyártók itteni állami támogatását is a belföldi termelés meghonosítása érdekében: "ha most nem lépnek be a piacra, és ha most nem épül ki a piac, akkor elveszítjük a jövőt, elveszítjük a munkahelyeket".

A piacvédelemként kivetett magas vámokat "elhibázott döntésnek" nevezte Dudenhöffer.

