Megkezdődött az útfelújítás Miskolcon + videó

Még januárban ígérte meg Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy nagy volumenű útfelújítási program indul Miskolcon. Most a beruházás 0. fázisaként elindult az ivóvíz vezetékek cseréje, hogy később ne kelljen majd emiatt megbontani a kész burkolatot.

Hollósy András, alpolgármester, Miskolc: “Miskolc összes útszakaszát felmértük és terveztetés alatt van. Fontos volt számunkra, hogy ezt megtegyük és felmérjük az úthálózatot Miskolcon, ami sajnos elég rossz állapotban van. Pontosan ezért indítottuk el azt a folyamatot. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a miskolci viziközmű hálózat már közel 100 éves csatornarendszerrel és csőrendszerrel rendelkezik.”

A Pattantyús utcában indult el a beruházás, majd fokozatosan három ütemben valósul meg a projekt. A helyiek is üdvözölték a fejlesztést.