Megjelent a szakképzési törvény végrehajtási rendelete

Médiaeseménynek szánt politikai nyomásgyakorlásnak lehettünk szemtanúi - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a csütörtöki szerb migránsmenetről. A röszkei határáttörési kísérletek és a kelebiai események felhívják a figyelmet arra, hogy a 2015-ös migrációs válság csak a kezdet volt, a jövőben újabbnál újabb migrációs hullámokra kell felkészülni Európában - közölte a XXI. Század Intézet. 2020 első öt hetében csaknem ötszörösére emelkedett a határátlépéssel próbálkozó illegális migránsok száma 2019 azonos időszakához képest. A Migrációkutató Intézet szerint a korábbi amerikai és európai példákhoz hasonlóan a déli határon csütörtökön történtek is komoly szervezettségre utalnak. Online petíciót indít Jávor Benedek leváltásáért a Mindennapok Női Szemmel Egyesület az ellenzéki politikus Novák Katalinra, a Fidesz alelnökére tett elfogadhatatlan kijelentése miatt - jelentette be Király Nóra, az egyesület elnöke. Rasszista bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönre ítélték Szabó Balázst, a Jobbik újpesti politikusát - értesült a Pesti Srácok.hu. Szabó Balázs - aki az ellenzéki összefogás jelöltjeként nyert mandátumot Újpesten - két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert társaival tunéziai fiatalokat bántalmazott. Több gyöngyöspatai is elfogadná az oktatást - értesült a Magyar Nemzet. A lap rámutat, hogy csaknem tucatnyian a pénzt választanák, de azt kifejezetten tanulásra akarják fordítani, így velük sem kizárt a megállapodás. Örömteli módosítás a hazafias értékek a nemzeti alaptantervben való megerősítése - mondta Czuczor Gergely, a budaörsi Szent Benedek középiskola történelemtanára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Czuczor Gergely szerint fontos, hogy a nemzeti érzést tanítsák a történelem kapcsán. Hangsúlyozta: a korábbi alaptantervek nem tartalmazták ezeket az értékeket megfelelő mértékben. Februártól emelkednek az egyetemi és főiskolai ösztöndíjak, mivel az egy főre jutó hallgatói támogatás összege is nőtt - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. 2010-hez képest 52 százalékkal, azaz mintegy 6 ezer milliárd forinttal nőtt az állami vagyon nyilvántartási értéke, amely így megközelíti a 18 ezer milliárdot - közölte a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Az államháztartás központi alrendszere januárban 90,4 milliárd forintos többlettel zárt - közölte a Pénzügyminisztérium. A magyar iparvállalatok technológiai és energiahatékonysági fejlesztéseit támogató Irinyi Terv 2,5 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik - jelentette be az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A sertéspestis pusztítása miatt egekbe szöktek a termelői árak, ami forrást biztosít a gazdaságoknak a korábbi veszteségeik csökkentésére - írja a Magyar Nemzet. Magyarország mindent megtesz a koronavírus elleni védekezésben, és az eddigi intézkedések hatékonynak bizonyultak - közölte Pintér Sándor belügyminiszter. Két magyar állampolgárról tud a koronavírus miatt lezárt kínai területen a Külgazdasági és Külügyminisztérium, de egyikük sem akarja elhagyni az országot - mondta Menczer Tamás államtitkár. Angela Merkel német kancellár hétfőn megbeszélésre fogadja berlini hivatalában Orbán Viktor magyar miniszterelnököt - közölte a német szövetségi kormány helyettes szóvivője. Az ukrán nyelv kisebbségi oktatására és a kárpátaljai magyarok anyanyelvének egyidejű megőrzésének lehetőségére vonatkozó magyar javaslatról tájékoztatta ukrán tárgyalópartnereit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kijevben. Szijjártó Péter közölte: érthető Ukrajnának azon elvárása, hogy a területén élő állampolgárok beszéljenek ukránul, de hazánk azt szeretné, ha a Kárpátalján élő magyarok megőrizhetnék magyar anyanyelvüket. Fel kell gyorsítani az uniós csatlakozás előfeltételéül szabott reformok lebonyolítását, különös tekintettel a jogállamiság és a médiaszabadság területén - mondta Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa. Szoros az együttműködés Washington és Budapest között a családpolitikában is - jelentette ki Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára Washingtonban. Egy nap alatt újabb 86 ember halálát okozta pénteken Kínában az új koronavírus okozta tüdőgyulladás, ezzel 722-re emelkedett a járvány eddigi halálos áldozatainak száma. Több mint harminc iszlamista fegyveressel végzett Maliban az országban állomásozó francia haderő - jelentette be a francia hadsereg vezérkara. Izraeli katonák lelőttek egy palesztin tüntetőt az izraeli biztonsági erők a megszállt Ciszjordániában. Bevándorlók elleni támadások előkészítésének gyanújával őrizetbe vettek hét embert az égei-tengeri Leszbosz-szigetén - közölte a görög rendőrség. Elrendelte Halil Arszlanov vezérezredes, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke helyettesének előzetes letartóztatását egy moszkvai katonai bíróság - a tábornokot két, rendkívüli nagy kárt okozó csalás ügyében való bűnrészességgel vádolták meg. Elbocsátották az amerikai Nemzetbiztonsági Tanácstól azt az Alexander Vindman nevű alkalmazottat, aki Donald Trump elnök ellen tanúskodott az elnök ellen indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás képviselőházi meghallgatásain. Kilencven rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat amerikai szövetségi ügyészek a tavaly augusztusi texasi terrortámadás elkövetője ellen - jelentette be az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma. Több száz fős tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették - közölte a belügyminisztérium. Bányaomlás történt a lengyelországi Polkowicében lévő rézbányában - egy vájár meghalt, négyen megsérültek. Özönvízszerű eső érte el Ausztráliát. A hónapok óta pusztító tűzvész után most először lélegezhetnek fel a szigetország lakói. A nagy mennyiségű csapadék azonban áradásokat okoz. A pakisztáni parlament nem kötelező érvényű határozatot fogadott el, amelyben a gyermekmolesztálásért elítélt bűnözők nyilvános akasztását szorgalmazza. ORFK: Kattintásvadász „kamuoldalak” olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak. Megölte 7 és 9 éves gyermekét, majd magával is végzett egy férfi Tatabányán. Átadták az M4-es autóút Üllő és Albertirsa közötti 30 kilométeres szakaszát. Női jégkorong, norvégiai nemzetközi torna: Magyarország - Szlovákia 2:1 A magyar versenyzők három ezüstérmet szereztek az evezős ergométeres világbajnokság nyitónapján Párizsban. Bocskai István ökölvívó emlékverseny: Gálos Roland megnyerte az 57 kilogrammos kategória versenyét, Nagy Tímea (75 kg) és Kovács Richárd (63 kg) ezüstéremmel zárt. Rasovszky Kristóf lett az elmúlt év legjobb nyíltvízi úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél. Továbbra is az Egyesült Arab Emírségekben, az al-Ain labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázs. Február 21-én 10 órakor kezdik árusítani a belépőket a március 26-án sorra kerülő Bulgária-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőre.