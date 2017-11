Megint drágulnak az üzemanyagok

A MOL szerdán 3 forinttal a benzin és 4 forinttal a gázolaj literjéért kér többet. Így a 95-ösért átlagosan 366, a dízelért 373 forintot kérhetnek a töltőállomásoknál, de az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a kutak árai közt.

Gumiszerelő

Sorokra és áremelkedésre számíthatnak a gumishoz készülő autósok. A Világgazdaság szerint ugyanis a munkaerőhiány már a gumiabroncs-szerelőket is elérte. Az érintett vállalkozások béremeléssel próbálják megtartani dolgozóikat, emiatt átlagosan 20 százalékkal emelik a szolgáltatások díjait, és sorban állásra is fel kell készülniük azoknak, akik a következő hetekben akarnak abroncsot cseréltetni. A gumik ára is tág határok között mozog. Az átlagautósnak körülbelül 80-100 ezer forintba kerülhet a négy téli abroncs.

Parkolás

Csökkentené az autósok parkolási költségeit a Jobbik. Az ellenzéki párt cégek helyett az önkormányzatok hatáskörébe rendelné a parkolás szervezését és felügyeletét. Emellett komoly P+R parkoló fejlesztési programot is indítanának. A párt alelnöke szerint Budapesten ezres nagyságrendben van szükség ilyen megállóhelyekre. A Jobbik felülvizsgálná a fizetős parkoló zónák szükségességét is.

Ipari termelés

A járműgyártás visszaesése ellenére is nőtt az ipari termelés. A KSH adatai azt mutatják, hogy szeptemberben 5 és fél százalékos volt a bővülés. A belföldi értékesítés mellett a feldolgozóipar és az exportértékesítés is élénkebb volt a tavalyinál, a járműipar külföldi eladásai azonban csaknem 2 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól.

Lottó

145 milliárd forint bevételt vár a Szerencsejáték Zrt. a lottózásból. A Világgazdaság a társaság tájékoztatása alapján azt írja, ez 5 százalékos növekedés a tavalyi adathoz képest, akkor ugyanis a teljes forgalom harmadát, mintegy 138 milliárd forintot adtak a számsorsjátékok. A legnépszerűbb továbbra is az ötös lottó, amelyet a puttó és a hatos lottó követ. Az állami cég szerint a bővülés mögött a magas nyereményösszegek állnak, tavaly ugyanis nem voltak jelentős főnyeremény-halmozódások.

BUX

Mínuszban zárt a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, majdnem félszázalékos csökkenéssel, 39 254 ponton fejezte be a hétfői kereskedést. A magyar tőzsdét az OTP sem tudta megmenteni, miután a Mol papírjai közel 2 és fél százalékot estek a kereskedés végére.

Forint

Nem hatotta meg a hitelminősítő dicsérete, szédeleg a forint az euróval szemben. A közös uniós devizát a 312-es szint közelében jegyezték, a svájci frankot 268 és a dollárt 267 forintért adták tőzsdezáráskor a bankközi kereskedelemben.