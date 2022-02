Meghosszabbítják a benzinárstopot

Megosztás itt:

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magas energiaárak évekig velünk maradnak. A kormány korábban 480 forinton rögzítette a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. Minden más üzemanyagnak marad a piaci tényezők miatt folyamatosan változó ára. Amelyik benzinkút nem tartja be a rendeletet, akár 3 millió forintig terjedő bírságot és féléves bezárást kockáztat. A benzinkutak, ha 48 órán keresztül nem tudják üzemanyaggal ellátni az autósokat, csak akkor zárhatnak be.