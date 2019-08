Megerősítette Magyarország államadós-besorolását a Fitch Ratings

Magyarország és a magyar nemzet nagy teljesítményeknek köszönheti létrejöttét és fennmaradását - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára a Pesti Vigadóban. Rétvári Bence: a nemzet fennmaradásához kimagasló egyéni teljesítmények szükségesek. Törvénnyel kell megakadályozni, hogy az önkormányzati vezetők a kerület által birtokolt bérlakásokban lakjanak - mondta Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt. Baranyi Krisztina nyerte a ferencvárosi előválasztást. A Mi Hazánk Mozgalom Szabadi Istvánt, a párt Bács-Kiskun megyei vezetőjét indítja Kiskunhalason polgármesterjelöltként az önkormányzati választásokon - jelentette be az ellenzéki párt elnöke, Toroczkai László. A kormány segíti a szociális területen dolgozókat és a szociális intézmények, köztük az egyházi fenntartásúak működését - közölte Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. A kormány határozott célja a kutatás-fejlesztés és innováció rendszerének megerősítése, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben és hatékonyabban járuljon hozzá az ország fejlődéséhez - közölte a Szent István Egyetem. Évente egymilliárd forintos bevételt hoz a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, hogy az idei évtől az állami horgászjegyek és fogási naplók díjai teljes egészében a szövetséget illetik - mondta Nagy István agrárminiszter. Erős keresletre számítanak a magyar almatermelők, mivel az idei termés a 600-650 ezer tonnát kitevő többéves átlagmennyiségtől várhatóan gyengébb, mintegy 450-500 ezer tonna lehet majd - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Közel százmillió forintból valósított meg fejlesztéseket a pécsi hajléktalan-ellátó rendszert működtető Támasz Alapítvány a baranyai megyeszékhelyen. Csak az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok lehetnek jelöltek az október 13-i nemzetiségi választáson. Több mint 400 milliárd forintot fordított a rendőrség határvédelemre 2015 óta – írja a Magyar Nemzet. Irracionális és a józan ésszel szembe megy a német zöldenergia fordulat, mert az atomenergiát kivezették és jelentős részben szénnel pótolták - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Orbán Balázs közölte: ezzel szemben Magyarország garantálja a tiszta és olcsó energiát. Hozzátette: a nemzetközi vállalásokat betartva 2030-ig a magyar energiafogyasztás 90%-ban tiszta energiából fog megvalósulni. Megerősítette pénteken Magyarország „BBB” szintű, befektetési ajánlású államadós-besorolását változatlan stabil kilátással a Fitch Ratings. Belső vizsgálatot indítottak az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál annak kiderítésére, hogyan szökhetett meg a kijevi repülőtéren egy kiterjedt izraeli kábítószeres hálózat feje, éppen amikor kiadták volna a zsidó államnak. Terrorcselekmény tervezésének gyanúja miatt vizsgálati őrizetbe helyeztek egy 32 éves kazah férfit Svédországban. Az Európai Bizottság felkérésének eleget téve Románia tíz menedékkérőt vesz át Máltától, akik életveszélybe kerültek a Földközi-tengeren - tudatta a román külügyminisztérium. Orvosi ellátás miatt további négy migráns hagyhatta el a Proactiva Open Arms spanyol NGO hajót, amely jelenleg az olasz Lampedusa szigeténél tartózkodik. Az Európai Bizottság arra szólítja fel az európai uniós tagországokat, hogy mutassanak szolidaritást a Proactiva Open Arms spanyol civil szervezet hajóján rekedtekkel és a sorsuk rendezésén fáradozó tagállamokkal. Több mint 250 migráns érkezett Görögországba a török partokról. Összesen 514 bevándorló vesztette életét Amerikában idén, ami 33 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. Kalifornia és három másik amerikai tagállam beperelte az amerikai kormányt egyik, a bevándorlást szigorító rendelkezése miatt. Több ukrán és kínai tengerészt raboltak el kalózok Kamerun partjainál. Németország 50 millió euró (15,5 milliárd forint) támogatást nyújt a Kongói Demokratikus Köztársaságnak az ebolajárvány és a szegénység elleni küzdelemre az ország érintett tartományaiban - jelentette be Gerd Müller német fejlesztési miniszter. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény kiterjesztéséről kezdődik ma tanácskozás Genfben. Humanitárius okokból mégis engedélyezték Rachida Tlaib, a tegnap elutasított egyik muszlim amerikai demokrata kongresszusi képviselőnő beutazását Izraelbe - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Donald Trump amerikai elnök a kormányzata tagjaival tanácskozott az afgán tálibokkal kötendő békemegállapodásról. Legkevesebb öten meghaltak, és több mint húszan megsebesültek a délnyugat-pakisztáni Kvetta egyik mecsetében elkövetett robbantásos merényletben. Könnygázzal és gumibotokkal oszlatta fel a zimbabwei rendőrség Hararéban az ellenzéki Demokratikus Változásért párt tüntetését, amelyet a bíróság korábban betiltott. Legkevesebb tizenöt civil - köztük hat gyerek - életét vesztette a szíriai lázadók által részben uralt északnyugati Idlíb tartomány területén orosz és szíriai légicsapásokban. A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Medvét gázoltak el a romániai A1-es autópályán. A balesetben négyen könnyebben megsérültek, az állat elpusztult, és négy kocsi megrongálódott. Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein felakasztotta magát - áll az igazságügyi orvos szakértő New Yorkban kiadott hivatalos jelentésében. Nem jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság azt a két iraki állampolgárt, aki két-két gyereket csempészett Magyarországra. Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját Mohácson - közölte a Pécsi Törvényszék. Nyolc autó összeütközött az M7-es autópályán a Balaton felé, a baleset miatt hat kilométeres torlódás alakult ki - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség azt kéri, hogy a hosszú hétvégén, amikor megnő a forgalom az utakon, mindenki tartsa be az előírt sebességet, valamint az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjen. A mentők nagy erőkkel biztosítják az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó fővárosi rendezvényeket – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-vezetője. 83:62-re kikapott a magyar férfi kosárlabda-válogatott Hamburgban. Százharminc nemzet több mint 1000 versenyzőjének részvételével augusztus 20-án kezdődik a Duna Arénában a 7. junior úszó-világbajnokság. Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna is nyert egy-egy döntőt a az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán. Babos Tímea bejutott az elődöntőbe a Vancouverben zajló keménypályás női tenisztornán.