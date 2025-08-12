Keresés

Megépült a Siklós és Máriagyűd közötti kerékpárút szakasz + videó

2025. augusztus 12., kedd 19:00 | HírTV

A beruházás lényege, hogy az új kerékpárúttal Villánykövesdtől akár a horvát határ is elérhető, érintve a villányi borvidék nevezetességeit. A beruházás célja, hogy új lehetőségeket nyisson a helyi turizmusban is.

Máriagyűd évente mintegy félmillió zarándokot fogad. Két keréken eddig nem lehetett Siklósról megközelíteni, biztonságosan. Mostantól azonban kerékpárút is összeköti a kegyhelyet a várossal. Sőt, közvetlen kapcsolatot ad a Villányi borvidék hálózatához is.

A fejlesztés nemcsak az infrastruktúrát javítja, hanem a helyi borászatok, vendégházak és kulturális látnivalók elérhetőségét is. Az önkormányzat egy többfunkciós útfenntartó gépet is beszerzett, amely télen hóeltakarításra, nyáron kaszálásra és tisztításra használható.

Mojzes Tamás, kabinetvezető: „ Itt a vár, bor, víz jelen van, és ebből fakadóan olyan attrakcióink vannak, amit mindenki számára ajánlunk. Most ez a kerékpáros turizmus számára kimondottan érdekes lehet, hiszen egy olyan fejlesztés valósult meg, ami a turizmus bővüléséhez hozzájárulhat."

Az út egy része a Villánykövesdtől Horvátországig tartó nyomvonalhoz csatlakozik, így akár többnapos túrák is tervezhetők Dél-Baranyában. A most zárult fejlesztés 280 millió forintból valósult meg.

 

