Megépült a Siklós és Máriagyűd közötti kerékpárút szakasz + videó

Máriagyűd évente mintegy félmillió zarándokot fogad. Két keréken eddig nem lehetett Siklósról megközelíteni, biztonságosan. Mostantól azonban kerékpárút is összeköti a kegyhelyet a várossal. Sőt, közvetlen kapcsolatot ad a Villányi borvidék hálózatához is.

A fejlesztés nemcsak az infrastruktúrát javítja, hanem a helyi borászatok, vendégházak és kulturális látnivalók elérhetőségét is. Az önkormányzat egy többfunkciós útfenntartó gépet is beszerzett, amely télen hóeltakarításra, nyáron kaszálásra és tisztításra használható.

Mojzes Tamás, kabinetvezető: „ Itt a vár, bor, víz jelen van, és ebből fakadóan olyan attrakcióink vannak, amit mindenki számára ajánlunk. Most ez a kerékpáros turizmus számára kimondottan érdekes lehet, hiszen egy olyan fejlesztés valósult meg, ami a turizmus bővüléséhez hozzájárulhat."

Az út egy része a Villánykövesdtől Horvátországig tartó nyomvonalhoz csatlakozik, így akár többnapos túrák is tervezhetők Dél-Baranyában. A most zárult fejlesztés 280 millió forintból valósult meg.