Megduplázzák a Demján Sándor tőkeprogramban az egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét + videó

Megosztás itt:

Hunyadi László: "Kimondható, hogy a nagyvállalatok kétszer termelékenyek a kkv-knál, a külföldi vállalatok pedig a hazai vállatoknál. Tehát ezen van mit ledolgozni. A kulcsfontosságú mutatók terén, ami az innovációs tevékenységet érinti, Magyarország le van maradva a unió átlagtól, de ugye itt a háború és az energiaválság az jelentősen visszavetette a cégeknél azokat a forrásokat, amiket erre tudnak áldozni."