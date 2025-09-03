Megduplázódott a banki forgalom a kedvezményes hitel miatt + videó

Megosztás itt:

Épp az Otthon Start igénylését intézik ezek az ügyfelek az egyik bankfiókban. A kedvezményes hitelprogram hétfőn indult el, melynek célja, hogy a fiatalok, az albérleti díjaknál is alacsonyabb törlesztőrészlet megfizetése mellett válhassanak ingatlantulajdonossá. A Hír Tv által megkérdezettek egytől-egyig pozitívan értékelték a lehetőséget.

Az egyik pénzintézet ügyvezető igazgatója elmondta: a következő hetekben sem fog csökkenni a nagyarányú érdeklődés.

Orosz András, ügyvezető igazgató, sztenderd hálózati értékesítés, MBH Bank: "Minél többen jönnek, hogy mik a feltételei, a saját helyzetükre vonatkozóan kérnek tanácsot és megerősítést, hogy vonatkozik-e rájuk ez a hitelkonstrukció és hát természetesen elkezdték összegyűjteni azokat a papírokat, azokat a dokumentumokat, amely a hiteligényléshez szükséges. Azt látjuk, hogy valóban az első napok azt vetítik előre, hogy a következő hetek, hónapok azok ezt az érdeklődést, ezt a forgalmat nem fogják csökkenteni."

Otthon Start program a kordában fogja tartani az ingatlanárakat. Az albérletpiacon pedig jelentős csökkenést fog okozni.